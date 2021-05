Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Notlandung von Privatjet mit acht Insassen auf Bodensee-Airport

FRIEDRICHSHAFEN: Auf dem Bodensee-Airport Friedrichshafen ist am Donnerstag eine in Bulgarien gestartete Privatmaschine mit acht Personen an Bord notgelandet, weil ein Reifen geplatzt war. Die neunsitzige Maschine vom Typ Embraer Phenom 300 war in Plowdiw, der zweitgrößten Stadt Bulgariens, zu einem Charterflug mit dem Ziel Wien gestartet und sollte danach noch nach Rostock fliegen, wie es von der Polizei in Ravensburg hieß.

Die beiden Piloten stellten demnach aber schon kurz nach dem Start einen Fahrwerksschaden fest. «Die Piloten entschlossen sich zum Flug nach Friedrichshafen aufgrund des hier ansässigen Technikbetriebs, der das Flugzeug regelmäßig betreut», teilte der Bodensee-Airport am Donnerstag mit.

Am Flughafen Friedrichshafen sei Alarm ausgelöst und die Feuerwehr aktiviert worden. Das Flugzeug sei aber trotz eines geplatzen Reifens ohne größere Schwierigkeiten gegen 16.05 Uhr gelandet. Verletzt wurde niemand.

Für die Bergung des Business-Jets sei der Flughafen für rund eine Stunde für weitere An- und Abflüge gesperrt gewesen. Laut Polizei wurde der Schaden an Maschine und Landebahn auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Die Unterlagen gingen routinemäßig zur weiteren Untersuchung an die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU).

Moskau: USA kehren nicht zum Open-Skies-Abkommen zurück

MOSKAU/WASHINGTON: Die Regierung von US-Präsident Joe Biden kehrt nach russischen Angaben nicht zum internationalen Vertrag über militärische Beobachtungsflüge zurück. Vor dem Gipfel zwischen Biden und Kremlchef Wladimir Putin hätten die USA die Regierung in Moskau über die Entscheidung informiert, meldete die russische Staatsagentur Tass am Donnerstagabend unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau. Die Regierung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump hatte vor rund einem Jahr erklärt, dass sich die USA aus dem Open-Skies-Abkommen zurückziehen würden. Daraufhin hatte auch Russland den Austritt angekündigt. Das Ausstiegsverfahren sollte allerdings bis zum Sommer dauern - bis dahin setzte die Regierung in Moskau den USA eine Frist für eine Rückkehr zu dem Abkommen.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte zuvor erklärt, das Thema könne möglicherweise beim geplanten Gipfel von Putin und Biden am 16. Juni in Genf zur Sprache kommen. Es bleibe nicht mehr viel Zeit, frühere Entscheidungen zu überdenken. In der vergangenen Woche hatte das russischen Parlament den Ausstieg aus dem Vertrag offiziell bestätigt. Das Abkommen über den Offenen Himmel (Open Skies Treaty) erlaubte den zuletzt 34 Unterzeichnerstaaten unter anderem mehrere Beobachtungsflüge pro Jahr im Luftraum der Vertragspartner. Es wurde 1992 geschlossen und trat 2002 in Kraft.

Nach dem Ende des Open-Skies-Abkommens bleibt zwischen den USA und Russland nur ein wichtiges Abkommen zur Rüstungskontrolle bestehen: Der atomare Abrüstungsvertrag New Start. Kurz vor dessen Auslaufen im Februar hatten sich die Biden-Regierung und die Regierung in Moskau auf eine Verlängerung geeinigt. Der New-Start-Vertrag begrenzt die Nukleararsenale beider Länder auf je 800 Trägersysteme und je 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe.

Belarus: Machthaber Lukaschenko trifft Kremlchef Putin

SOTSCHI: - Unter dem Druck der EU-Sanktionen und der wachsenden Konfrontation mit dem Westen reist der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko an diesem Freitag zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. In Sotschi am Schwarzen Meer solle es um Fragen der weiteren bilateralen Entwicklung beider Länder gehen, teilte der Kreml mit. Es ist bereits das dritte Treffen der beiden Politiker in diesem Jahr.

Lukaschenko will, wie er sagte, mit Putin über die Folgen der Sanktionen der EU und der USA sprechen, die Belarus wirtschaftlich zu schaffen machen. Schon jetzt steht Minsk mit Milliardenbeträgen bei Moskau in der Kreide. Ungeachtet der wachsenden Kosten für Russland hatte Putin zuletzt immer wieder betont, Lukaschenko weiter zu unterstützen. Belarus hängt wirtschaftlich am Tropf Russlands. Lukaschenko ist auch politisch abhängig von Moskau.

Die Konfrontation zwischen Belarus und dem Westen spitzte sich zuletzt zu, weil Lukaschenko eine Ryanair-Passagiermaschine am Sonntag auf den Boden bringen ließ, um einen seiner Gegner festnehmen zu lassen. Der Oppositionsaktivist und Blogger Roman Protassewitsch kam nach der Zwangslandung in Haft. Mit ihm festgenommen wurde auch seine Freundin Sofia Sapega, die russische Staatsbürgerin ist.

Die EU erließ wegen des Eingriffs in den Luftverkehr neue Sanktionen gegen Minsk und forderte die Freilassung von Protassewitsch, Sapega und Hunderten anderen politischen Gefangenen.

Maas: Verhalten von Lukaschenko hat «terroristische Züge»

LISSABON: Das Verhalten des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko hat nach Ansicht von Bundesaußenminister Heiko Maas «terroristische Züge».

Man sei mittlerweile so weit, dass man «eigentlich überhaupt nichts mehr» ausschließe, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag nach Beratungen mit EU-Kollegen über die von belarussischen Behörden erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs und die Festnahme eines Oppositionellen. Bei dem Treffen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ging es unter anderem darum, neue Sanktionsentscheidungen gegen Belarus vorzubereiten.

Mutter von in Minsk festgenommener Russin bittet um Hilfe

LONDON/MINSK: Nach den Eltern des in Belarus festgehaltenen Bloggers und Regierungskritikers Roman Protassewitsch hat sich auch die Mutter von dessen ebenfalls inhaftierter Freundin Sofia Sapega an die Weltöffentlichkeit gewandt. «Ich bin bereit, jeden um Hilfe anzuflehen, damit das Leben unserer Tochter nicht zerstört wird», sagte Anna Duditsch der BBC am Donnerstag.

«Wir können nicht fassen, dass uns dies widerfährt, unserer Tochter», so Duditsch weiter. Seit deren Festnahme habe sie keinen Kontakt mehr zu der in Russland geborenen 23-Jährigen gehabt. Die letzte Textnachricht von Sapega habe nur ein einziges Wort enthalten: «Mama». Seitdem sei das Handy nicht mehr erreichbar. In einem von der Regierung in Minsk veröffentlichten Geständnis per Video habe ihre Tochter unnatürlich gewirkt. Sie sei sich sicher, dass unter Druck zustande gekommen sein muss, betonte Duditsch. Ihre Tochter sei weder eine Aktivistin noch habe sie an Protesten gegen die Regierung in Belarus teilgenommen. «Sie lebt einfach ihr Leben wie eine gewöhnliche junge Frau- sie studiert, hat Spaß und ist verliebt. Das ist doch noch nicht verboten, oder?», fuhr Duditsch fort.

Die belarussischen Behörden hatten am Sonntag eine Passagiermaschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit einem Kampfjet vom Typ MiG-29 zur Landung gebracht - angeblich wegen einer Bombendrohung. Die stellte sich später als Fehlalarm heraus. Mehr als 100 Menschen waren an Bord, darunter der Regierungskritiker Roman Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega. Beide wurden festgenommen.

Erstmals wieder Touristengruppe in Israel gelandet

TEL AVIV: Erstmals seit mehr als einem Jahr ist wieder eine Touristengruppe in Israel gelandet. Dies bestätigte eine Sprecherin des Tourismusministeriums am Donnerstag. Voraussetzung für die Einreise in das Mittelmeerland sind Corona-Impfnachweise und negative Corona-Tests. In einem ersten Öffnungsschritt soll zunächst eine begrenzte Zahl von Reisegruppen ins Land gelassen werden. Individualreisen sind erst in einem zweiten Schritt geplant, frühestens im Juli.

Das Land hatte sich nach Beginn der Pandemie praktisch abgeschottet. Ausländern war die Einreise nur in Ausnahmefällen möglich. Die Tourismusindustrie ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, sie hatte stark unter den Folgen der Corona-Krise gelitten.

Das Neun-Millionen-Einwohner-Land setzt seit dem 19. Dezember äußerst erfolgreich eine Impfkampagne um. Die Zahl der Neuinfektionen und der schweren Erkrankungen ist dramatisch zurückgegangen. Parallel zum Fortschritt der Impfkampagne begann die Regierung mit schrittweisen Lockerungen der Corona-Restriktionen. Diese könnten in der kommenden Woche fast vollständig aufgehoben werden. Am Donnerstagabend sollten auch Kinos im Land wieder geöffnet werden.

Litauen will Grenze zu Belarus bessern sichern

VILNIUS: Litauen will nach der Rede des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko seine Grenze zum Nachbarland besser sichern und gegen Migranten und Warenschmuggel schützen. «Unser Ziel ist es, die gesamte Grenze zu Belarus mit Überwachungskameras abzudecken», sagte Innenministerin Agne Bilotaite der Agentur BNS zufolge am Donnerstag in Vilnius. Sie habe bereits die zuständigen Behörden des baltischen EU- und Nato-Landes angewiesen, einen Plan auszuarbeiten. Auch kurzfristige Maßnahmen sollten ergriffen werden. Details dazu nannte sie nicht.

Litauen hat eine fast 680 Kilometer lange Grenze zu dem autoritär regierten Belarus, die Teil der EU-Außengrenze ist. Bislang seien 38 Prozent davon mit Überwachungssystemen ausgestattet. Die übrigen Abschnitte sollen in den kommenden beiden Jahren nachgerüstet werden, sagte Bilotaite. Dafür seien etwa 38 Millionen Euro notwendig.

Lukaschenko hatte sich am Mittwoch erstmals zu der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Minsk geäußert und das Vorgehen verteidigt. Dabei warf er dem Westen zugleich Dämonisierung vor und drohte, die Kontrolle von Migrantenbewegungen und Drogenschmuggel zurückzufahren.

Nach Angaben von Bilotaite hat Litauen zuletzt bereits einen Anstieg des Warenschmuggels verzeichnet. Auch sei die Zahl an illegalen Migranten aus Belarus mit 178 aufgegriffenen Personen im ersten Quartal 2021 höher als im Vergleich zum Vorjahr gewesen.

Bilotaite sprach sich wie Regierungschefin Ingrida Simonyte zudem für die Beendigung von EU-finanzierten grenzüberschreitenden Projekten mit Belarus aus. «Wir haben einen Tyrannen nebenan und können ihn nicht füttern», sagte die Ministerin. «Wir können dieses Regime nicht finanzieren und dafür europäisches Geld einsetzen.»

Eltern von Blogger Protassewitsch: Wissen nicht, wo er ist

WARSCHAU: Nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Belarus und der Festnahme des Bloggers Roman Protassewitsch sind seine Eltern auch nach Tagen weiter im Ungewissen darüber, wo er sich befindet. «Wir wissen nicht, wo unser Sohn ist, auch seinen Gesundheitszustand kennen wir nicht», sagte sein Vater Dmitri Protassewitsch am Donnerstag in Warschau. Ein von der Familie beauftragter Anwalt sei nicht zu dem inhaftierten 26-Jährigen vorgelassen worden. Er habe auch keine Auskunft darüber erhalten, in welchem Untersuchungsgefängnis er einsitze.

Die Behörden der autoritär regierten Republik Belarus hatten eine Passagiermaschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair am Sonntag auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit einem Kampfjet vom Typ MiG-29 zur Landung gebracht - angeblich wegen einer Bombendrohung. Die stellte sich später als Fehlalarm heraus. Mehr als 100 Menschen waren an Bord, darunter der Regierungskritike Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega. Beide wurden festgenommen. Am Montag war Protassewitsch in einem von Staatspropaganda verbreiteten Video aus der Untersuchungshaft zu sehen. Er beteuerte darin, dass korrekt mit ihm umgegangen werde. In dem Film bekannte sich der Blogger auch dazu, Massenunruhen organisiert zu haben.

Die Aufnahmen zeigten deutliche Spuren von Misshandlung im Gesicht ihres Sohnes, betonten die im polnischen Exil lebenden Eltern erneut. Das Geständnis sei erzwungen worden.

Sie widersprachen auch den Vorwürfen des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko, Roman Protassewitsch habe als Söldner in der Ostukraine aufseiten der Regierungstruppen gekämpft. «Im Donbass war er als Reporter», sagte Mutter Natalia Protassewitsch. «Seine Waffe war nur das Wort», sagte der Vater, ein ehemaliger Offizier der belarussischen Armee. Es seien viele Spekulationen im Umlauf, die seinen Sohn diskreditieren sollten.

Die Mutter richtete einen emotionalen Appell an die internationale Gemeinschaft, auf die Freilassung Protassewitschs zu dringen. «Meine Seele schreit: Rettet Roman, rettet meinen Sohn!», sagte sie.

Belarus: Fluggesellschaft Belavia stellt Flüge nach Deutschland ein

MINSK: Die staatliche Fluggesellschaft Belavia aus Belarus hat im Konflikt um die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minsk alle Flüge nach Deutschland eingestellt. Frankfurt, Berlin, Hannover und München würden ab sofort nicht mehr angeflogen, teilte Belavia am Donnerstag mit. Betroffen sind auch sechs weitere EU-Länder: Polen, Italien, Österreich, die Niederlande, Spanien und Belgien. Die Flüge sind vorerst bis Ende Oktober ausgesetzt. Die Tickets könnten zurückgegeben oder umgetauscht werden, hieß es.

Hintergrund ist eine Entscheidung der EU, künftig keine Starts und Landungen von belarussischen Fluggesellschaften und keine Überflüge mehr zu erlauben. Mehrere europäische Länder hatten seit Anfang der Woche bereits Verbote ausgesprochen. Nun legte Belavia selbst nach. Unter anderem auch die Ukraine und die Schweiz haben den Flugverkehr mit Belarus eingestellt. Verbindungen aus Minsk gibt es allerdings etwa mit Russland, weiteren Ex-Sowjetrepubliken und mit der Türkei.

Die Flugverbote sind eine Reaktion auf die Zwangslandung einer Ryanair-Maschine am Sonntag in Minsk, die von einem Kampfjet des Typs MiG-29 auf den Boden gebracht wurde. Belarus zwang das Flugzeug zur Landung, um Gegner von Machthaber Alexander Lukaschenko festzunehmen. An Bord der Maschine waren der Blogger und politische Aktivist Roman Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega. Beide wurden festgenommen.

Das Menschenrechtszentrum Wesna in Minsk erklärte den 26-Jährigen und die 23 Jahre alte russische Studentin zu politischen Gefangenen. Beide hatten im Nachrichtenkanal Telegram gegen Lukaschenko gerichtete Informationen veröffentlicht, auch persönliche Angaben zu Uniformierten der Geheim- und Sicherheitsdienste, die brutal gegen Andersdenkende vorgehen. Lukaschenko nennt seine Gegner «Terroristen».

Maas droht Belarus mit «langer Sanktionsspirale»

LISSABON: Außenminister Heiko Maas hat sich nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs und der Festnahme eines Oppositionellen für harte weiterere Sanktionen gegen Belarus ausgesprochen. Er könne noch keine konkreten Industriezweige oder Unternehmen für Strafmaßnahmen nennen, sagte Maas am Donnerstag vor einem Treffen der EU-Außenminister in Lissabon. «Klar ist aber, dass wir uns nicht mit kleinen Sanktionsschritten zufrieden geben wollen, sondern dass wir die Wirtschaftsstruktur und den Zahlungsverkehr in Belarus mit Sanktionen ganz erheblich belegen wollen.»

Machthaber Alexander Lukaschenko müsse verstehen, dass die Zeit des Dialogs vorbei sei. Wenn Lukaschenko nicht einlenke, «muss man davon ausgehen, dass das der Beginn einer großen und langen Sanktionsspirale sein wird». Die EU hatte diese Woche bereits neue Sanktionen gegen den Machtapparat in Belarus auf den Weg gebracht. Dazu gehört ein Flugverbot für Fluggesellschaften der früheren Sowjetrepublik. In Brüssel strebt man an, dass Sanktionen gegen ausgewählte Wirtschaftszweige noch vor dem Sommer in Kraft treten.

Die Behörden des autoritär regierten Landes hatten eine Passagiermaschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair am Sonntag auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit einem Kampfjet vom Typ MiG-29 zur Landung gebracht - angeblich wegen einer Bombendrohung. Die stellte sich später als Fehlalarm heraus. Mehr als 100 Menschen waren an Bord, darunter der Regierungskritiker Roman Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega. Beide wurden festgenommen. Ihr Schicksal ist ungewiss.

Maas sagte, als erstes Signal von Belarus erwarte die EU nun die Freilassung von mehr als 400 politischen Gefangenen. «Solange das nicht der Fall ist, kann es bei der Europäischen Union auch kein Nachlassen geben, wenn es darum geht, neue Sanktionen auf den Weg zu bringen.»

Litauen befürchtet Annexion von Belarus durch Russland

LISSABON: Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis hat Sorge vor einer Annexion der früheren Sowjetrepublik Belarus durch Russland geäußert. Am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Lissabon sprach Landsbergis am Donnerstag von einem entsprechenden Zusammenwirken zwischen Machthaber Alexander Lukaschenko und Russlands Präsident Wladimir Putin. Lukaschenko arbeite daran, die Verfassung zu ändern, so dass es möglich wäre, aus Russland und Belarus ein einziges Land zu machen.

Landsbergis verglich das Vorgehen Russlands mit der Einverleibung der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014. «Das ist die Krim, nur im größeren Maßstab», sagte er. Aus seiner Sicht sollte die EU ein Signal an Russland senden, dass eine solche Annexion nicht gut ausgehen würde. Andere Teilnehmer des Ministertreffens äußerten sich zurückhaltend zu solchen Vermutungen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte: «Das kann man so sehen, das muss man aber nicht so sehen.»

Der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Europaparlament, David McAllister (CDU), erklärte, er könne sich nicht vorstellen, dass es im Interesse Lukaschenkos sei, Belarus zu einem Teil Russlands zu machen.

Neue Kredithilfen für Airline SAS aus Dänemark und Schweden

KOPENHAGEN: Die skandinavische Fluggesellschaft SAS soll neue Kredithilfen von seinen staatlichen Hauptaktionären Dänemark und Schweden bekommen. Die beiden Länder einigten sich darauf, der Airline weitere drei Milliarden schwedische Kronen (rund 300 Mio Euro) bereitzustellen. Das teilte das dänische Finanzministerium am Mittwochabend mit. Damit solle SAS im Kampf gegen die Auswirkungen der Corona-Krise unterstützt werden. Die Hilfen müssten noch von der EU-Kommission genehmigt werden. Die Fluggesellschaft verwies ihrerseits auf laufende Bemühungen etwa zur Kostenreduzierung.

Dass die Airline die Mittel in der Corona-Krise gut gebrauchen kann, zeigen nicht zuletzt die jüngsten Quartalszahlen: Im von Februar bis April laufenden zweiten Quartal 2021 stand angesichts von Reisebeschränkungen und geringer Nachfrage nach Flügen ein Verlust von mehr als 2,4 Milliarden Kronen zu Buche, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz sank auf 1,9 Milliarden Kronen, verglichen mit 5,3 Milliarden Kronen im Vorjahreszeitraum.

Airbus setzt auf Erholung der Luftfahrt

TOULOUSE: Der Flugzeugbauer Airbus bereitet sich auf die Zeit nach der Pandemie vor und präzisiert seine Produktionspläne. Der Konzern geht laut Mitteilung vom Donnerstag weiter davon aus, dass der Markt für Verkehrsflugzeuge zwischen 2023 und 2025 das Vorkrisenniveau erreichen dürfte. Entsprechend seien die Zulieferer über die Planungen für die Produktion informiert worden.

Für die Fertigung der Mittelstreckenjets der Modellfamilie A320 bedeutet das, dass Airbus von 64 Flugzeugen pro Monat bis zum zweiten Quartal 2023 ausgeht. Zulieferer sollten sich auf ein Szenario von 70 Flugzeugen bis Anfang 2024 und bei einem sich weiter erholenden Markt von eventuell bis zu 75 Flugzeugen bis 2025 einstellen. Der Konzern bestätigte eine Steigerung von derzeit etwa 40 auf 45 Flugzeuge pro Monat bis Ende 2021.

Bei der kleineren A220-Familie hält Airbus eine monatliche Produktionsrate von 14 Flugzeugen bis zur Mitte des Jahrzehnts für möglich. Im Moment werden insgesamt etwa fünf Flugzeuge pro Monat im kanadischen Werk in Mirabel und in Mobile in den USA produziert. Anfang 2022 könnte die Produktion auf sechs Flugzeuge steigen.

Beim Langstreckenjet A350 liege die durchschnittliche Produktionsrate bei fünf Flugzeugen pro Monat und solle bis Herbst 2022 auf sechs steigen, hieß es weiter. Bei der A330-Familie bleibe die Produktion bei einer monatlichen Rate von zwei Flugzeugen.

«Die Botschaft an unsere Zulieferer gibt dem gesamten industriellen System die Möglichkeit, die notwendigen Fähigkeiten zu sichern und bereit zu sein, wenn die Marktbedingungen es erfordern», betonte Airbus-Chef Guillaume Faury laut Mitteilung.

An der Börse kamen die Nachrichten hervorragend an: Der Kurs der Airbus-Aktie legte zwischenzeitlich um mehr als 10 Prozent bis auf 107,82 Euro zu und erreichte damit dem höchsten Stand seit März 2020. Seit dem Kurstief im Corona-Crash an den Finanzmärkten vom März 2020 hat der Airbus-Kurs um mehr als 120 Prozent zugelegt. Das Rekordhoch von 139,40 Euro vom Januar vergangenen Jahres ist aber weiterhin ein gutes Stück entfernt.

Airbus hatte erst vor wenigen Wochen erklärt, den Bau einer neuen Endmontage-Linie für die A320-Familie wieder aufzunehmen. In dem bisherigen A380-Werk in Toulouse soll ab Ende 2022 auch die Langversion Airbus A321 gefertigt werden. Airbus hatte den Bau der neuen Montagelinie wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr zunächst auf Eis gelegt und die Flugzeugproduktion deutlich zurückgefahren.