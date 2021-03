Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Turkish Airlines Flüge nach Deutschland evakuiert - falscher Alarm

ISTANBUL: Fehlalarm in Istanbul: Wegen eines Bombenalarms sind zwei Maschinen der Fluggesellschaft Turkish Airlines vor ihrem Abflug nach Deutschland evakuiert worden.

Der Alarm habe sich als falsch herausgestellt, sagte ein Sprecher von Turkish Airlines der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die Maschinen hätten nach München und Stuttgart fliegen sollen. Bei der Durchsuchung sei nichts gefunden worden. Die Reise werde mit zwei neuen Flugzeugen fortgesetzt. Was den Alarm ausgelöst hatte, war zunächst unklar.

Hubschrauber mit Corona-Impfstoff in Uruguay verunglückt

MONTEVIDEO: In Uruguay ist ein Hubschrauber der Luftwaffe mit Corona-Impfstoff an Bord verunglückt. Nach technischen Problemen bei einem Flug von der Hauptstadt Montevideo nach Rocha im Südosten konnte der Pilot den Helikopter vom Typ Bell 212 am Donnerstag noch zu Boden bringen, dann ging die Maschine allerdings in Flammen auf. «Die gute Nachricht ist, dass die Soldaten der Luftwaffe, die verunglückten, als sie Impfungen nach Rocha brachten, außer Gefahr sind», schrieb der Leiter des Präsidialamtes, Alvaro Delgado, auf Twitter.

Medienberichten zufolge waren zum Unglückszeitpunkt 180 Dosen des Impfstoffs des US-Herstellers Pfizer an Bord des Hubschraubers. Bislang kam Uruguay recht gut durch die Corona-Pandemie. In dem südamerikanischen Land haben sich rund 88.000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 836 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Zuletzt stiegen die Infektionszahlen allerdings deutlich an. Die Regierung schloss daraufhin die Schulen und die Büros der öffentlichen Verwaltung.

Russland will regulären Flugverkehr nach Deutschland aufnehmen

MOSKAU: Nach etwa einem Jahr soll der reguläre Flugverkehr zwischen Russland und Deutschland nach russischen Angaben am 1. April wieder aufgenommen werden. Diese Entscheidung sei im Einvernehmen mit den deutschen Behörden getroffen worden, teilte die russische Regierung am Donnerstag in Moskau mit. Demnach soll es fünf Flüge pro Woche zwischen der Hauptstadt Moskau und Frankfurt am Main geben. Dreimal wöchentlich seien Verbindungen zwischen Frankfurt und St. Petersburg geplant. Das sind aber deutlich weniger Flüge als vor Beginn der Corona-Pandemie.

Vor einem Jahr war der Flugverkehr zwischen Deutschland und Russland wegen des Coronavirus komplett eingestellt worden. Im vergangenen Sommer waren dann Sondermaschinen im Einsatz, damit etwa in Russland arbeitende Deutsche wieder zu ihren Betrieben und Büros fliegen konnten. In den vergangenen Monaten waren Einreisen für bestimmte Berufsgruppen nur mit einer Sondergenehmigung möglich.

In Russland ist die Zahl der Neuinfektionen laut offizieller Statistik seit Jahresbeginn zurückgegangen. Seit mehr als drei Monaten wird gegen das Coronavirus geimpft. Landesweit haben sich aber erst 4,3 Millionen Menschen impfen lassen.

Neben Deutschland will Russland Flugverbindungen unter anderem nach Venezuela, Syrien sowie Tadschikistan in Zentralasien wieder aufnehmen. Einzelne Länder wie die Türkei oder die Schweiz waren bereits in den vergangenen Wochen regulär wieder angeflogen worden.

Britisches Militärflugzeug in Cornwall abgestürzt

LONDON: Ein Flugzeug der britischen Marine ist am Donnerstag in der südwestenglischen Grafschaft Cornwall abgestürzt.

Wie das Verteidigungsministerium in London mitteilte, konnten sich die beiden Piloten per Schleudersitz rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Polizei in den Grafschaften Devon und Cornwall bestätigte einen Einsatz der Rettungskräfte. Zwei Personen seien vor Ort behandelt worden und würden ins Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich, hieß es in einem Tweet der Devon and Cornwall Police.