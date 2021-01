Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Regierung stellt Airline Norwegian weitere Finanzhilfe in Aussicht

OSLO: Die angeschlagene Fluggesellschaft Norwegian kann nach Vorlage eines Sanierungsplans auf weitere finanzielle Hilfe der norwegischen Regierung hoffen. «Der Plan scheint robuster zu sein als der, zu dem wir im Oktober Nein gesagt haben. Deshalb sehen wir einen Beitrag nun positiv», hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsministerin Iselin Nybø. Norwegians neuer Geschäftsplan sehe unter anderem den Zufluss von 4 bis 5 Milliarden norwegische Kronen (390 bis 480 Mio Euro) an frischem Kapital vor.

Die Airline hat nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie enorme Verluste eingefahren. Die Regierung in Oslo hatte ihr bereits drei Milliarden Kronen (rund 280 Mio Euro) an garantierten Krediten bewilligt, zu weiteren Finanzhilfen bisher aber nein gesagt. Letzte Woche kündigte das Unternehmen an, keine Langstreckenflüge mehr anbieten zu wollen und stattdessen auf Kurzstrecken in Europa und vor allem Skandinavien zu setzen. Der Flugzeugpark soll von 140 Maschinen auf 50 verringert werden.

Nybø stellte klar, dass der norwegische Staat kein Interesse daran habe, als Eigner bei Norwegian einzusteigen. Der sogenannte Hybridkredit, den sie anbiete, sei an Bedingungen geknüpft. «Dem Unternehmen muss notwendiges neues Kapital von mindestens 4,5 Milliarden Kronen zugeführt werden, hauptsächlich von institutionellen und strategischen Investoren», hieß es in der Mitteilung. Das Parlament muss der Hilfe noch zustimmen.

Norwegian äußerte sich zufrieden. «Wir haben immer noch einen großen Job vor uns, aber wir nehmen die Unterstützung der Regierung als Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagte Geschäftsführer Jacob Schram laut einer Mitteilung.

Flugzeugtragödie vor Java: Mittlerweile 43 Opfer identifiziert

JAKARTA: Knapp zwei Wochen nach dem Flugzeugunglück vor Java haben die Behörden 43 Opfer identifiziert. Insgesamt waren 62 Menschen an Bord der Maschine der Sriwijaya Air, als diese am 9. Januar kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer stürzte. Bisher seien mehr als 320 Behälter mit Leichenteilen an Land gebracht worden, zitierten lokale Medien am Donnerstag die Behörden. Die Suche in der Javasee gehe weiter, berichtete das Nachrichtenportal «Tagar.id».

Auch der Stimmenrekorder aus dem Cockpit sei noch nicht gefunden worden. Der Flugdatenschreiber war hingegen bereits wenige Tage nach dem Absturz entdeckt worden, die Informationen werden derzeit noch ausgewertet. Die Behörden erhoffen sich, dadurch Klarheit über die Ursache der Tragödie zu bekommen.

Die Boeing 737-500 war bei starkem Regen im Meer zerschellt. Sie war auf dem Weg nach Pontianak auf Borneo. Die Suche konzentriert sich auf das Gebiet zwischen den Inseln Laki Island und Lancang Island.

Drei tote Soldaten nach Militärhubschrauberabsturz in USA

NEW YORK: Bei einem Hubschrauberabsturz der Nationalgarde im US-Bundesstaat New York sind drei Soldaten ums Leben gekommen.

Der Helikopter sei am Mittwochabend (Ortszeit) während eines Ausbildungseinsatzes auf ein Feld im Ort Mendon abgestürzt, teilte die örtliche Polizei mit. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo schrieb auf Twitter, er sei «bestürzt» über den Absturz. Die Flaggen an allen staatlichen Gebäuden im Bundesstaat sollten am Donnerstag auf halbmast gesenkt werden.