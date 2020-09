Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.09.20 | Aktualisiert um: 21:10 | Überblick

Bonus trotz Krise: Ryanair-Aktionäre winken Prämie für O'Leary durch

DUBLIN/MEATH: Trotz einiger Widerstände haben die Aktionäre von Ryanair einem Millionengehalt samt Bonus für Konzernchef Michael O'Leary zugestimmt. Eine Mehrheit von knapp zwei Dritteln stimmte auf der Hauptversammlung in der irischen Grafschaft Meath am Donnerstag dem Managergehalt von 3,5 Millionen Euro zu, das auch einen Bonus von knapp 460.000 Euro enthält.

Etliche Anteilseigner äußerten vor Ort jedoch auch ihren Unmut und stimmten gegen den Vorschlag. In der derzeitigen, für die Luftfahrtbranche verheerenden Situation hielten sie das Gehalt des Vorstandsvorsitzenden nicht für angemessen. Aufgrund der massiven Umsatzausfälle durch die Corona-Pandemie will Ryanair Tausende Jobs streichen und hat erst kürzlich frisches Kapital von Gläubigern aufgenommen. Die jährliche Versammlung fand in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen in kleinerem Rahmen statt.

Smolensk-Katastrophe: Polen will Haftbefehl für russische Fluglotsen

Warschau (dpa)- Zehn Jahre nach der Flugzeug-Katastrophe von Smolensk hat die polnische Generalstaatsanwaltschaft vor einem Gericht in Warschau beantragt, die russischen Fluglotsen in Haft zu nehmen. Dies könnte ein erster Schritt auf dem Weg zu einem internationalen Haftbefehl sein. «Den Fluglotsen wird vorgeworfen, bewusst eine Katastrophe im Luftverkehr mit vielen Toten herbeigeführt zu haben», sagte eine Sprecherin der Behörde der polnischen Nachrichtenagentur PAP.

Beim Absturz der polnischen Regierungsmaschine im Landeanflug auf das russische Smolensk bei dichtem Nebel am 10. April 2010 waren 96 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Präsident Lech Kaczynski. Ermittlungen zur Absturzursache dauern sowohl in Polen als auch in Russland weiter an. Russland hält das Wrack weiter unter Verschluss. Polnische Ermittler durften es bislang nur unter russischer Aufsicht begutachten.

Bei der erneuten Analyse des Beweismaterials seien die polnischen Staatsanwälte nun zu dem Schluss gekommen, dass das Instrumenten-Landesystem des Flughafens defekt gewesen sei. Die Tupolew 154 mit Kaczynski an Bord sei streckenweise von den Monitoren der Fluglotsen verschwunden. Obwohl diese die genaue Position der Präsidentenmaschine nicht gekannt hätten, hätten sie trotzdem die Genehmigung zur Landung erteilt.

Kremlsprecher Dmitri Peskow kritisierte das Vorgehen der polnischen Seite. «Wir bewerten das negativ», sagte Peskow am Donnerstag der russischen Agentur Interfax zufolge. Ihm sei nicht bekannt, ob es bereits Kontakt zwischen Warschau und der russischen Generalstaatsanwaltschaft gegeben habe, wie dies in der internationalen Praxis üblich sei. Laut Interfax erlaubt die russische Verfassung nicht, dass Russland seine Staatsbürger an ein anderes Land ausliefert.

Airline Norwegian will CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent drücken

OSLO: Die Fluglinie Norwegian will ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 45 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010 senken. Diese Verringerung des klimaschädlichen Ausstoßes soll mit Hilfe von Flottenerneuerungen und nachhaltigen Flugzeugkraftstoffen erreicht werden, wie die norwegische Billigfluggesellschaft am Donnerstag zu ihrer neuen Nachhaltigkeitsstrategie mitteilte.

Außerdem sollen bereits bis 2023 jegliche Einweg-Plastikprodukte recycelt werden, nicht wiederverwertbares Plastik soll ganz aus den Flugzeugen der Airline verschwinden. Damit entspreche man dem im Pariser Weltklimaabkommen festgelegten Ziel, die Erderwärmung um 1,5 Grad Celsius begrenzen zu wollen.