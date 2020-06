Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Lufthansa-Chef: Verhandlungen mit Verdi zu Bodenpersonal schleppend

FRANKFURT/MAIN: Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat von schleppenden Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi zu Sparbeiträgen des Bodenpersonals berichtet. Während man mit den Piloten in guten Gesprächen sei und mit der Kabinengewerkschaft Ufo bereits eine Vereinbarung getroffen habe, verliefen die Verhandlungen mit Verdi «enttäuschend», sagte Spohr am Donnerstag in Frankfurt bei der Hauptversammlung. Es müssten schnell große Fortschritte erzielt werden, wenn nicht der Personalüberhang am Boden in betriebsbedingte Kündigungen münden solle. Die Gespräche sollen laut Gewerkschaft am Freitag fortgesetzt werden.

Mit den Flugbegleitern habe man eine Absenkung der Personalstückkosten um 17 Prozent für den Krisenzeitraum erreicht, sagte Spohr. Mit den Piloten peile man ein ähnliches Ergebnis an.

Scholz: Lufthansa-Aktionäre sollten Angebot annehmen

FRANKFURT/BERLIN: Vor der Entscheidung der Lufthansa-Aktionäre über ein milliardenschweres Rettungspaket haben Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) noch einmal für das Angebot des Bunds geworben. «Es liegt ein gutes Angebot auf dem Tisch, die Lufthansa-Aktionäre sollten es annehmen», sagte Scholz. Der Bund bietet der Lufthansa und ihren mehr als einhunderttausend Beschäftigten «in einer beispiellosen Notlage», Unterstützung an, das Hilfspaket wahre zugleich «die berechtigten Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.»

Altmaier begrüßte die Entscheidung der EU-Kommission vom Donnerstag, das Stabilisierungspaket für den Luftfahrt-Konzern zu genehmigen. «Damit ist der Weg für das Unterstützungspaket frei», sagte er. Es sei «richtig und wichtig», dem von den Folgen der Corona-Pandemie schwer getroffenen Unternehmen zu helfen: «Es geht um über Hunderttausend Arbeitsplätze und es geht um Deutschlands Position auf den Weltmärkten.»

Die Lufthansa-Aktionäre stimmen bei der außerordentlichen Hauptversammlung an diesem Donnerstag darüber ab, ob sie den Staat für rund 300 Millionen Euro als Anteilseigner einsteigen lassen wollen oder nicht. Damit verbunden ist ein neun Milliarden Euro schweres Rettungspaket. Kurz vor der Hauptversammlung hatte der Großaktionär Heinz Hermann Thiele Zustimmung signalisiert.

Australische Fluglinie Qantas streicht Tausende Stellen

CANBERRA: Die australische Fluggesellschaft Qantas hat kurz vor ihrem 100.

Geburtstag die Streichung Tausender Stellen angekündigt. Wegen der Folgen der Corona-Pandemie müssten 6000 Stellen gestrichen werden, teilte die Fluggesellschaft am Donnerstag mit. Qantas müsse sich für mehrere Jahre mit deutlich niedrigeren Umsätzen neu positionieren, sagte Konzernchef Alan Joyce. «Und das bedeutet, kurzfristig eine kleinere Fluggesellschaft zu werden.» Mindestens 100 Maschinen sollen bis zu einem Jahr lang am Boden bleiben. Dazu gehört ein Großteil der internationalen Flotte. Über die nächsten drei Jahre sollen die Kosten so um 15 Milliarden Australische Dollar (rund 9,1 Mrd Euro) reduziert werden, hieß es. Qantas begeht im November den 100. Jahrestag seiner Inbetriebnahme.