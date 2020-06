Aktuelle Meldungen der Luftfahrt

Von: Redaktion (dpa) | 23.06.20 | Aktualisiert um: 20:40 | Überblick

Lufthansa bietet wieder Linienflüge nach China an

PEKING: Nach der Zwangspause wegen des Coronavirus-Ausbruchs nimmt der Lufthansa-Konzern wieder Linienflüge auf das chinesische Festland auf. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, soll es ab Mittwoch (24. Juni) jeweils einmal pro Woche eine Verbindung von Frankfurt nach Shanghai geben. Ein weiterer Flug ist jeden Freitag von Shanghai nach Frankfurt angesetzt. Laut Lufthansa sind es die ersten regulären Flüge der Gruppe nach Festlandchina seit Ende Januar.

«Die Flüge zwischen Shanghai und Frankfurt sind hoffentlich nur die ersten von weiteren Lufthansa Group Verbindungen in den kommenden Wochen und Monaten zwischen Festlandchina und unseren Heimatmärkten Deutschland, Österreich und Schweiz», sagte Veli Polat, China-Vertriebschef der Lufthansa, laut Mitteilung.

Für Ausländer ist es weiterhin schwierig nach China einzureisen. Infolge des Coronavirus-Ausbruchs hatte die Volksrepublik Visa und Aufenthaltsgenehmigungen ausgesetzt. Einreisen sind derzeit nur mit Sondergenehmigungen möglich.

Kunden sollten laut Lufthansa bei der Planung ihrer Reise die aktuellen Einreise- und Quarantänevorschriften der jeweiligen Destinationen beachten. Während der gesamten Reise könne es aufgrund der verschärften Hygiene- und Sicherheitsvorschriften zu Einschränkungen kommen, beispielsweise durch längere Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen der Flughäfen. Seit dem 8. Juni sind alle Fluggäste der Lufthansa verpflichtet, während der gesamten Reise eine Mund-Nasen-Bedeckung an Bord zu tragen.

Iran will Flugschreiber abgeschossener Maschine Frankreich übergeben

TEHERAN: Der Iran hat sich bereit erklärt, in Kürze die Flugschreiber der im Januar von iranischen Streitkräften abgeschossenen ukrainischen Passagiermaschine an Frankreich zum Auslesen zu übergeben. Das teilte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Montag in einem Telefonat mit seinem kanadischen Amtskollegen François-Philippe Champagne mit. Außerdem wolle der Iran mit Kanada und der Ukraine die offenen juristischen Aspekte des Vorfalls klären, erklärte der iranische Chefdiplomat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA.

Die Maschine war am 8. Januar irrtümlich von iranischen Streitkräften kurz nach dem Start in Teheran abgeschossen worden. Alle 176 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Nach iranischen Angaben waren 147 der Passagiere Iraner, darunter viele mit doppelter Staatsbürgerschaft, sowie 29 Bürger der Ukraine, Kanadas, Schwedens und Afghanistans.

Der Abschuss der Maschine wurde von der iranischen Führung zunächst mehrere Tage lang geleugnet, was im Nachhinein zu wütenden Protesten im Land führte. Die Demonstranten forderten eine Bestrafung der Verantwortlichen, einige sogar den Rücktritt der iranischen Führung. Präsident Hassan Ruhani versprach daraufhin eine gründliche und lückenlose Aufklärung der Abschussumstände durch ein Sondergericht und verschiedene Expertenteams. Einige Personen sollen in diesem Zusammenhang auch bereits verhaftet worden sein, Details dazu gab es jedoch zunächst nicht.