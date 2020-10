Aktivisten dürfen auf dem Thammasat-Forum nicht sprechen

Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.20

BANGKOK: Zwei Anführer der United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD) und ein Menschenrechtsanwalt dürfen beim Forum der Universität anlässlich des 44. Jahrestages des Massakers an der Thammasat-Universität vom 6. Oktober 1976 nach Angaben der Organisatoren nicht sprechen.

Die Universitätsleitung hat keine Erklärung abgegeben, sondern nur mitgeteilt, dass die Anwesenheit der drei pro-demokratischen Anführer Parit „Pinguin" Chiwarak, Panusaya „Rung" Sithijirawattanakul und Arnon Nampa nicht erwünscht sei. Das Forum ist für das Sri-Burapha-Auditorium auf dem Tha-Prachan-Campus der Universität geplant und soll an die blutige Niederschlagung der Studentendemonstration durch das Militär am 6. Oktober 1976 erinnern.

Nach offiziellen Angaben wurden bei den Protesten an der Bangkoker Universität Thammasat 46 Demonstranten von der Armee erschossen und Hunderte verletzt. Augenzeugen zählten unter den jungen Frauen und Männern wesentlich mehr Todesopfer. Das Massaker durch das Militär ist bis heute nicht aufgearbeitet worden, der Tag ist aber in der Erinnerung der jungen Generationen fest verankert.

Unterdessen hat die Gruppe der Freien Jugend angekündigt, dass sie ihre nächste Kundgebung am Mittwoch, 14. Oktober, am Demokratie-Denkmal abhalten wird. Es wird erwartet, dass die UFTD ihre Forderung nach einer Reform der Monarchie erneuern wird.