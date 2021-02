Written by: Björn Jahner | 28/02/2021

Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHUKET: Das Lokalbüro der Tourism Authority of Thailand (TAT) in Phuket hat die Marketingkampagne „Phuket Great Time“ verlängert, um den Inlandstourismus auf Thailands größter Insel weiter anzukurbeln.

Im Rahmen der Aktion „Phuket Great Time #2“ bieten mehr als 100 Hotels und Resorts, Restaurants, Touranbieter, Touristenattraktionen, Autovermietungen, Souvenirgeschäfte sowie weitere Tourismusbetriebe attraktive Spezialangebote und Preisnachlässe an. Auf dem Eiland ansässige Unternehmen, die sich an der Tourismuskampagne beteiligen und ihre Sonderaktionen über das PhuketGreatTime bekanntmachen möchten, werden gebeten, mit dem TAT-Büro in Phuket Kontakt aufzunehmen.

Weitere Informationen erhält man telefonisch unter 076-211.036 und 076-212.213 sowie über den Line-Account @tatphuket.