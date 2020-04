Airbus zieht sich aus Flughafenprojekt U-Tapao zurück

Written by: Redaktion DER FARANG

Airbus zieht sich aus dem Flughafenprojekt U-Tapao zurück. Foto: The Nation

RAYONG: Ein geplantes Joint Venture über 11 Milliarden Baht zwischen Airbus und Thai Airways International (THAI) zur Entwicklung einer Wartungs-, Reparatur- und Überholungsanlage (MRO) am Flughafen U-Tapao in der Provinz Rayong ist der Covid-19-Pandemie zum Opfer gefallen. MRO ist eines von fünf Kernprojekten der Regierung für den Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC).

Airbus ist offenbar nicht in der Lage, sich an dem Projekt zu beteiligen, nachdem es von der Covid-19-Krise schwer getroffen worden war. Die Krise hat dazu geführt, dass die Einnahmen in der Luftfahrtindustrie gesunken sind, da der größte Teil der Flugzeuge weltweit auf dem Boden steht.

Der geplante Fertigstellungstermin der Regierung für die MRO-Einrichtung auf U-Tapao ist 2022-2023. Wenn sich THAI jedoch aus dem Projekt zurückzieht, wird das MRO-Gebiet gemäß dem EEC-Entwicklungsplan zur Errichtung der Eastern Airport City an die Marine zurückgegeben.