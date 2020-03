Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.20

Foto: The Nation

RAYONG: Airbus hat kein Interesse gezeigt, mit der Thai Airways International (THAI) am Flughafen U-Tapao in der Provinz Rayong ein Wartungs-, Reparatur- und Überholungsprojekt (MRO) für Jetliner zu entwickeln.

THAI-Präsident Sumeth Damrongchaitham sagte am Samstag, das Unternehmen habe seit dem 13. November 2018 nach qualifizierten Kandidaten für das Projekt gesucht und hatte Airbus eingeladen, da der Luftfahrtkonzern der am besten geeignete Kandidat mit der erforderlichen Erfahrung schien. Jetzt müsse sich THAI nach einem neuen Partner umsehen.

Das MRO-Projekt ist ein wesentlicher Bestandteil des Mega-Investitionsprojekts für den Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC), mit dem die Regierung die Luftfahrt und andere Industrien fördern will. Das Werk in U-Tapao, das als größtes seiner Art für den asiatisch-pazifischen Raum geplant ist, soll in den nächsten zwei Jahrzehnten eine Kapazität bis zu 4.800 Großraumflugzeugen haben.

Eine Quelle bei THAI spekuliert, der Grund, dass Airbus in das Projekt nicht einsteige, bestehe darin, dass eine bestimmte Anzahl von Kunden oder Flugzeugen für die Nutzung des MRO nicht gewährleistet sei und dass Airbus bereits einen anderen MRO-Vertrag mit dem Flughafen Sepang in Malaysia habe.