PARIS (dpa) - Zehn Jahre nach Absturz einer Airbus-Maschine auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris hat die Fluggesellschaft Air France an die 228 Todesopfer erinnert. «Unsere Gedanken sind bei ihren Familien», teilte die Airline am Samstag via Kurznachrichtendienst Twitter mit. Unter den Opfern des Unglücksflugs AF 447 waren nach früheren Angaben auch 28 Deutsche.

Die Air-France-Maschine war am 1. Juni 2009 auf dem Weg in die französische Hauptstadt von den Radarschirmen verschwunden. Der Airbus stürzte 650 Kilometer von der Insel Fernando de Noronha entfernt in den Atlantik. Lange war die Ursache unklar. Erst im Mai 2011 wurden die letzten Leichen und der Flugdatenschreiber aus etwa 4.000 Metern Tiefe geborgen. 2012 stellten Ermittler fest, dass die Crew mit der Lage überfordert war, nachdem Geschwindigkeitsmesser vereist waren.

Wie die Regionalzeitung «Le Parisien» berichtete, warten Angehörige weiter auf den Ausgang jahrelanger Justizermittlungen in dem Fall.