ADDIS ABEBA: Eine Militäroffensive der Regierung von Äthiopien gegen die Regierungspartei der Region Tigray ist nach Angaben des Premierministers Abiy Ahmed erfolgreich verlaufen. Die Luftwaffe habe Raketen und andere schwere Waffen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) komplett zerstört, sagte Abiy am Freitag in einer Stellungnahme, die im äthiopischen Fernsehen übertragen wurde. «Eins der Hauptziele war, den ersten Angriff abzuwehren, was zu 100 Prozent erreicht wurde», sagte der Premier. Die Armee habe die vollständige Kontrolle über das betroffene Gebiet im Norden des Landes zurückgewonnen. Die Militäroperation werde andauern, bis die Gruppe zur Rechenschaft gezogen worden sei.

Die TPLF habe in den vergangenen Tagen Mitglieder der Bundespolizei in der Region mehrmals angegriffen und es sei zu Plünderungen gekommen, sagte Polizeichef Endeshaw Tassew Staatsmedien.

Bundesaußenminister Heiko Maas zeigte sich besorgt über die Kämpfe. «Die Parteien müssen jetzt sofort handeln, die Kämpfe einstellen und Gespräche einleiten», erklärte der SPD-Politiker in Berlin. Die Vermittlungsangebote vor allem seitens der Afrikanischen Union (AU) müssten genutzt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass der Konflikt weitere Kreise auch über die Grenzen Äthiopiens hinaus ziehe.

Nach Monaten der Spannungen zwischen der äthiopischen Regierung und der TPLF hatte Addis Abeba am Mittwoch eine Militäroperation gegen die Rebellengruppe und Regierungspartei von Tigray begonnen. Nach eigenen Angaben war dies eine Reaktion auf einen Angriff der TPLF auf äthiopische Truppen. Die Regierung Äthiopiens habe mehrere Monate lang versucht, die Differenzen zwischen der TPLF-Führung friedlich zu lösen, twitterte Abiy. Doch dies sei gescheitert. Der Präsident der Region Tigray, Debretsion Gebremichael, sprach am Donnerstag von «Feinden, die gegen die Region Tigray Krieg führen» und sagte, man werde die Angriffe «abwehren und diesen Krieg gewinnen».

Die TPLF war die dominante Partei in der Parteienkoalition, die Äthiopien mehr als 25 Jahre lang mit harter Hand regierte. Dies änderte sich, als Abiy 2018 an die Macht kam: Er brachte Reformen auf den Weg, entfernte Funktionäre der alten Garde und gründete eine neue Partei, der die zuvor in der Parteienkoalition vertretene TPLF nicht beitrat. Die TPLF und viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten und wünschen sich größere Autonomie. Unter Abiy - der im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis erhielt - sind die ethnischen Spannungen und Konflikte in dem Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen rund 112 Millionen Einwohnern angestiegen.