Foto: The Nation / Js100 Radio

CHONBURI: Bei einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen starben am frühen Freitagabend auf dem Motorway acht Menschen, weitere sieben erlitten teils schwere Verletzungen.

Die Radiostation Jor Sor 100 beruft sich auf Angaben eines Mitarbeiters des Ariyo Center, einer Rettungseinheit. Danach sollen in dem Unfall in Fahrtrichtung Bangkok zwei Lastwagen, ein Pick-up und ein SUV involviert gewesen sein. „Thai Rath online“ berichtet, ein schwerer Lastzug sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen drei am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge geprallt.