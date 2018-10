Acht Hybrid-Autos mit Stern

Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.18

BANGKOK: Mercedes-Benz schafft 200 Ladestationen für die Käufer seiner Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.

Installiert werden die Ladestationen bei Händlern, Hotels wie Marriot, Minor und Hilton sowie an Einkaufszentren wie Siam Centre, CentralWorld und Paradise Park in Bangkok. Der Autobauer montiert in seinem thailändischen Werk inzwischen acht Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.