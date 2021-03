Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Kasikorn Research Centre erwartet, dass die Verkäufe von Hybrid- (HEV) und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (PHEV) in 2021 bis zu 70 Prozent zulegen werden.

KResearch schätzt, dass in diesem Jahr 48.000 bis 50.000 HEV- und PHEV-Einheiten abgesetzt werden. Zudem sollen 4.000 bis 5.000 Elektrofahrzeuge (EV) einen Käufer finden, das wäre gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 210 bis 288 Prozent.

Das Zentrum prognostiziert weiter, dass in den nächsten zehn Jahren 55 Prozent aller Autoverkäufe auf EV-Fahrzeuge entfallen werden. Maßnahmen der Regierung in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor - einschließlich Steuererleichterungen zur Förderung von Investitionen/Konsum und Bau von Ladestationen - werden die Expansion des EV-Marktes beschleunigen, so KResearch.