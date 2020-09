Abriss der Waterfront Suites weiterhin in der Schwebe

Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.20

Die Zukunft der Bauruine des High-Rise-Projektes Waterfront Suites and Residences (links im Bild) steht noch immer in den Sternen. Foto: Jahner

PATTAYA: Der Stadtrat drängt auf Maßnahmen gegen das nicht fertiggestellte 53-stöckige Luxus-Condominium Waterfront Suites and Residence am Hafen Bali Hai.

Der Bau der Eigentumswohnungen musste 2014 eingestellt werden, weil er von den genehmigten Bauplänen abwich. Beamte der Stadt Pattaya stoppten den Bau der Eigentumswohnungen und des Hotelprojekts auch, nachdem Fotos, auf denen der Turm eine Pattaya-Perspektive versperrte, im Internet gezeigt worden waren. Kommentare behaupteten, das Projekt habe den Aussichtshügel und die Gegend um den Bali-Hai-Pier ruiniert und sei ein „Schandfleck“. In der Folge ging die in israelischem Besitz befindliche Bali Hai Company in Konkurs. Das Gericht in Pattaya ordnete den Abriss des Condominiums an. Seitdem versuchen Behörden, Schätzungen von Unternehmen für den Abriss zu erhalten. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates hieß es, der Abriss des Condominiums könne wegen anhängiger Gerichtsverfahren nicht ausgeführt werden.