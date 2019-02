Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.19

BANGKOK: Thailands Autoindustrie soll ihre Limousinen und Pick-ups spätestens im Jahr 2021 mit der Abgasnorm Euro 5 auf den Markt bringen.

Mithin ein Jahr früher als geplant. Das hat das Office of Industrial Economics (OIE) beschlossen. Mit dem besseren Emissionsstandard erhofft sich die Agentur weniger Feinstaub und Stickstoffdioxid im Land, vor allem in Bangkok, dessen Bevölkerung derzeit unter ständiger Luftverschmutzung leidet. Euro 5 soll für alle in Thailand montierten und importieren Fahrzeuge gelten, für Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Autos bereits die Abgasnorm Euro 6. Derzeit müssen im Land hergestellte Fahrzeuge die Norm Euro 4 und neue Öko-Wagen Euro 6 aufweisen. Eine Reihe von Neuwagen, im Königreich hergestellte und importierte, werden bereits mit der Abgasnorm Euro 5 ausgeliefert. Die Luft verpesten hingegen mit Diesel betriebene Busse und Lastwagen, denn für sie gilt weiterhin Euro 3. Wenn alle Wagen im Jahr 2021 den Standard Euro 5 haben, können nach Angaben des OIE die PM2.5-Staubpartikel in der Luft um 80 Prozent oder 37.391 Tonnen reduziert werden.