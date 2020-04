Von: Redaktion DER FARANG | 06.04.20

BANGKOK: Das Finanzministerium will am Mittwoch mit der Auszahlung der finanziellen Zuwendung von jeweils 5.000 Baht in drei Monaten an von der Coronavirus-Krise betroffene Frauen und Männer beginnen.

Für die Überweisung berechtigt sind thailändische Staatsangehörige über 18 Jahre, sie müssen selbstständig, Freiberufler, nicht fest angestellt und nicht sozialversichert sein. Laut dem Generaldirektor des Fiscal Policy Office, Lavaron Sangsnit, haben sich 24,2 Millionen Menschen für die Auszahlung angemeldet. Erwartet wurden drei Millionen. Bisher haben mehr als 260.000 Menschen ihre Registrierung storniert. Das Finanzministerium wird alle registrierten Personen per SMS benachrichtigen, also diejenigen, die den Überprüfungsprozess bestanden haben oder nicht bestanden haben.