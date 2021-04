BANGKOK: Das Online-System der Immigration für die 90-Tage-Meldung für in Thailand lebende Ausländer ist wieder verfügbar. Das meldet die Einwanderungsbehörde auf ihrer Facebook-Seite.

Expats sollten jetzt wieder in der Lage sein, ihre Adresse alle drei Monate online zu melden. Erst am Donnerstag hatte das Außenministerium Ausländern empfohlen, wegen der steigenden Covid-19-Zahlen nicht persönlich bei der Immigration zu erscheinen, sondern die Meldung per Post einzureichen. Das Online-System war monatelang außer Betrieb.

Um die 90-Tage-Meldung online zu tätigen, klicken Sie bitte hier!