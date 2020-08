Ticket-Büro von Thai Airways am Suvarnabhumi Airport in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: 80 Prozent der thailändischen und ausländischen Gläubiger unterstützen den Schritt der Thai Airways International (THAI) zur Umschuldung vor dem Konkursgericht, teilte der amtierende Präsident der THAI, Chansin Treenuchagron, mit.

Er sei zuversichtlich, dass die Gläubiger dem Sanierungsplan zustimmen würden. „Wir haben Geschäftsmodelle, von denen ich glaube, dass sie zur Wiederbelebung des THAI-Betriebs beitragen werden", unterstrich Chansin. Das Zentrale Konkursgericht in Bangkok wird am 17. August mit der Anhörung des Sanierungsverfahrens beginnen. Die THAI, deren Gesamtschulden sich auf rund 244 Milliarden Baht belaufen, hat den größten Teil ihrer Flotte am Boden gelassen, führt aber weiterhin Fracht- und Rückführungsflüge durch.

Auf der Jahresversammlung der THAI wurden am Freitag die Ergebnisse für das Jahr 2019 vorgelegt. Die gesamten Betriebseinnahmen der Fluggesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften belaufen sich auf 184,046 Milliarden Baht. Das entspricht einem Rückgang von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen konnte jedoch Boden gutmachen und die Kosten auf 196,470 Milliarden Baht senken - 12,088 Milliarden Baht oder 5,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die THAI und ihre Tochtergesellschaften erwirtschafteten einen Nettoverlust von 12,017 Milliarden Baht, 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Zum Jahresende 2019 belief sich die Bilanzsumme der THAI und ihrer Tochtergesellschaften auf 256,665 Milliarden Baht, ein Rückgang um 12,056 Milliarden Baht (4,5 Prozent) gegenüber dem Jahresende 2018. Die Gesamtverbindlichkeiten erreichten 244,899 Milliarden Baht, was einem Rückgang von 3,366 Milliarden Baht (1,4 Prozent) gegenüber dem 31. Dezember 2018 entspricht. Die Aktionäre stimmten auf der Versammlung der Aussetzung der Dividendenzahlungen für das Jahr 2019 zu.