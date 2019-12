Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.19

BANGKOK: 75 Mitglieder des Einzelhandelsverbands wollen ab dem 1.

Januar ihren Kunden keine Plastiktüten mehr anbieten. Dadurch soll die Zahl der in Thailand verwendeten Plastiktüten im Jahr um 13,5 Milliarden oder 30 Prozent reduziert werden. Nach Angaben des Departments of Pollution Control stammen jährlich 40 Prozent oder 18 Milliarden Plastiktüten von Märkten, während über 30 Prozent von Lebensmittelläden ausgegeben werden. Alleine in Bangkok verbraucht jeder Bürger durchschnittlich acht Plastiktüten pro Tag, das summiert sich auf rund 80 Millionen Plastikbeutel. Deshalb hat sich der Einzelhandelsverband zur Kampagne „Sag jeden Tag Nein zu Plastiktüten“ entschlossen. 75 Mitglieder mit 24.500 Vertriebskanälen nehmen teil. Es sind: 1. CP All, 2. Central Department Store, 3. The Mall Group, 4. Foodland Supermarket, 5. Siam Makro, 6. Tesco Lotus, 7. CRC Thai Watsadu, 8. CRC Sport, 9. Central Food Retail, 10. Central Marketing Group, 11. B2S, 12. Powerbuy, 13. Robinson, 14. Big C Supercenter, 15. Rangsit Plaza, 16. Bangchak Retail, 17. Chaisaeng Superstore, 18. Chaisaeng Department Store, 19. K&K Superstore Southern, 20. Jamfah Savemart, 21. Chumphon Ocean Group, 22. CJ Express Group, 23. CPF Trading, 24. COL, 25. Central Watson, 26. Central Family Mart, 27. TMK Kanjanaburi Trading, 28. Thanapiriya, 29. Boots Retail, 30. PTT Retail Management, 31. Mother Marketing, 32. Wannakij Charoen, 33. Watcharawan, 34. Saha Lawson, 35. 108 SHOP, 36. Office Mate, 37. Akeworanant, 38. FN Factory Outlet, 39. Isetan, 40. Aeon, 41. Index Living Mall, 42. Home Products Center, 43. Villa Market JP, 44. Property Perfect, 45. Imperial Plaza, 46. Imperial Department Store, 47. Siam Speciality, 48. Siam Takashimaya, 49. Taweekit Supercenter, 50. Klang Plaza Jomsurang, 51. Bangkok-Tokyu Department Store, 52. Ekapab Super Supply, 53. Ekapab Inter Electric, 54. UFM Fuji Super, 55. Dohome, 56. Bigsong Superstore, 57. Saengthai Prae, 58. Sahathai Department Store, 59. Sahasaengchai Marketing, 60. SR Super Mart, 61. Tang Ngee Soon Superstore, 62. Ekapab Home Mart, 63. Amporn Department Store, 64. Klanglan Limited Partnership, 65. Tantraphan Supermarket, 66. Yok Intertrade, 67. Krabi Benjamin, 68. SL Wholesale, 69. Sentosa, 70. Super Cheap Trading, 71. Roi Et Hypermart, 72. Sin 2000 Chaiyaphum, 73. Kiatsin Wholesale, 74. Don Quijote, 75. Central & Matsumoto Kiyoshi.