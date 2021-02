Foto: The Nation

BANGKOK: Insgesamt 654.864 illegale Arbeitsmigranten aus Kambodscha, Laos und Myanmar haben sich seit dem 15. Januar dieses Jahres für eine legale Beschäftigung in Thailand registriert, nachdem das Online-Registrierungssystem am Samstag um Mitternacht geschlossen wurde. Die persönlichen Identitäten werden bis zum 16. April vollständig erfasst, sagte Arbeitsminister Suchart Chomklin gegenüber der Presse.

Der Registrierungsprozess trat per Kabinettsbeschluss vom 29. Dezember 2020 am 15. Januar 2021 in Kraft.

Die für eine legale Beschäftigung in Thailand registrierten Arbeitsmigranten aus den Nachbarländern – 203.679 Kambodschaner, 67.108 Laoten und 384.077 Myanmaren – werden in zwei Gruppen unterteilt:

Die erste Gruppe umfasst 596.502 Arbeitsmigranten aus den Nachbarländern, die von ihren Arbeitgebern registriert wurden: 180.476 Kambodschaner, 63.482 Laoten und 352.544 Myanmaren.

Die zweite Gruppe umfassen 58.362 Arbeitsmigranten aus den Nachbarländern, die sich selbstständig registriert haben: 23.203 Kambodschaner, 3.626 Laoten und 31.533 Myanmaren.

Beide Gruppen zusammen umfassen insgesamt 654.864 Menschen, die ihre Arbeit in Thailand zwei Jahre lang legal ausüben dürfen.

Die Top-5-Provinzen, in denen die Beschäftigung Arbeitsmigranten durch das Registrierungsverfahren legalisiert wurde, sind:



Bangkok (120.163 Personen),



Chonburi (47.326 Personen),



Pathum Thani (38.994 Personen),



Samut Prakan (37.621 Personen) und



Samut Sakhon (28.953 Personen).

Die fünf wichtigsten Branchen sind:



Bauwesen (148.332 Personen),



Landwirtschaft und Viehzucht (117.430 Personen),



Lebensmittel- und Getränkehandel (49.702 Personen),



Dienstleistungsgewerbe (45.118 Personen) sowie



landwirtschaftsbezogene Tätigkeiten (39.025 Personen).

Die Regierung versteht den Schritt als Teil der Covid-19-Kontrollmaßnahmen. Alle registrierten ausländischen Arbeitsmigranten werden gemäß den Arbeitsbestimmungen auf Covid-19 und andere Krankheiten untersucht und erhalten eine staatliche Krankenversicherung für die nächsten zwei Jahre.



Nach der Gesundheitsprüfung müssen die Arbeiter eine Arbeitserlaubnis beantragen und sich als ansässige Nicht-Thailänder einschreiben lassen. Die Anträge schließen die Kinder der Arbeiter ein, die ebenfalls untersucht und krankenversichert werden.