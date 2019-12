Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.19

BANGKOK: Die Regierung will im kommenden Jahr rund 640 Milliarden Baht für bedeutende Infrastrukturprojekte bewilligen.

Finanziert werden schienengebundene Nahverkehrsprojekte in Bangkok (Orange Line, 200 Mrd., Purple Line, 100 Mrd., und Brown Line, 50 Mrd.) sowie Stadtbahnen in Phuket (34 Mrd.), Chiang Mai (30 Mrd.) und Nakhon Ratchasima (8 Mrd.). Weiter stehen auf der Liste der Bau eines zweiten Terminals für den Flughafen Suvarnabhumi (42 Mrd.), die Motorway zwischen Nakhon Pathom und Cha-am (80 Mrd.), Erweiterung der Outer Ring Road in Bangkok von der Rama III Road bis nach Dao Khanong (30 Mrd.), der Bau eines Highways von Hat Yai zur thailändisch-malaysischen Grenze (42,6 Mrd.) sowie der Tollway in Bangkok von Rangsit nach Bang Pa-in in der Provinz Ayutthaya (30 Mrd.).