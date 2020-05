62 Krankenhausmitarbeiter in Narathiwat unter Quarantäne

THAILAND: In der Provinz Narathiwat wurden 62 Mitarbeiter des Hospitals Sungai Kolok in Quarantäne gesteckt, nachdem sie mit einem Mann in Kontakt gekommen waren, der positiv auf Covid-19 getestet wurde.

Der 45-Jährige kam am 30. Mai ins Krankenhaus, um sich wegen einer Grippe behandeln zu lassen. Später zeigte er Symptome einer Lungenentzündung und wurde positiv auf Covid-19 getestet. „Der Patient gehörte zu einer Hochrisikogruppe, er war von einer religiösen Mission im Ausland zurückgekehrt", berichtete Dr. Inn Chandaeng, Direktor des Hospitals. Der Mann wurde später zur weiteren Behandlung in das Narathiwat Ratchankarin-Krankenhaus verlegt. Der Direktor ordnete die vorübergehende Schließung des Krankenhauses an, um Räume und Bereiche zu desinfizieren, und schickte 62 Krankenhausmitarbeiter in eine 14-tägige Quarantäne.

Thailand meldete am Donnerstag drei neue Coronavirus-Infektionen. Damit stieg die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle auf 2.992. Bei den drei neuen Fällen handelt es sich um eine 59-jährige Frau, die in Yala positiv getestet wurde, sowie um zwei 46 und 51 Jahre alte Frauen, die aus Kasachstan zurückgekehrt waren und sich in staatlicher Quarantäne befanden. Von den bisher bestätigten Fällen haben sich weitere 11 Patienten von der Krankheit erholt, 165 Menschen sind noch in Behandlung. Die Zahl der Todesopfer blieb bei 55.

In Pattaya sind die letzten fünf Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, aus den Krankenhäusern entlassen worden. Das Touristenzentrum hat nun keine Menschen mehr, die wegen des Virus behandelt werden, teilte die Stadtverwaltung mit.