BANGKOK: Vor Beginn des neuen Schuljahres am 1. Juni lässt das Bildungsministerium 600.000 Lehrer und andere Schulangestellte impfen.

Der Schulbeginn wurde wegen der dritten Welle der Pandemie von Mai auf Juni verschoben. In dieser Woche werden die Namen aller Bediensteten in staatlichen und privaten Schulen gesammelt. Die Impfkampagne beginnt in Bangkok, dann haben die Behörden noch zwei Wochen Zeit, alle Lehrer und Schulangestellten landesweit zu impfen.