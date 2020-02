Von: Redaktion DER FARANG | 18.02.20

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat am Montag einen neuen Fall des neuen Coronavirus gemeldet und das Screening von Besuchern aus Singapur und Japan verstärkt.

Eine 60-jährige Chinesin, deren Familienmitglieder sich zuvor mit dem Virus infiziert hatten, erhöht die Gesamtzahl der Fälle in Thailand seit Januar auf 35, sagte Sukhum Kanchanapimai, Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Von der neunköpfigen Familie seien jetzt alle infiziert. 15 der infizierten Menschen in Thailand haben sich erholt und sind nach Hause zurückgekehrt, während 20 noch im Krankenhaus behandelt werden.

Die Gesundheitsbehörden gaben weiter bekannt, dass sie das Virus-Screening auf Reisende aus Japan und Singapur sowie auf Reisende aus Hongkong und Taiwan ausweiten werden. Japan und Singapur haben zwei der höchsten gemeldeten Fälle außerhalb Chinas. „Reisende aus Japan und Singapur, die innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Einreise Fieber oder Atemwegsbeschwerden entwickelt haben, werden wie Reisende aus China behandelt", sagte Sukhum.

Darüber hinaus wird Thailand keine Einreise von Ausländern zulassen, die Passagiere des „Westerdam“-Kreuzfahrtschiffes waren, das jetzt in Kambodscha andockte. Eine Amerikanerin wurde am Wochenende in Malaysia positiv auf Coronavirus getestet. Es waren 21 thailändische Staatsangehörige an Bord des Schiffes. Alle werden für 14 Tage unter Quarantäne gestellt, wenn sie nach Thailand einreisen.