Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.19

BURIRAM: Rund 50 thailändische Fischer, dessen zwei Schiffe ohne Treibstoff im Meer vor Somalia treiben, haben per Video thailändische Behörden um Hilfe und Rückführung nach Thailand gebeten.

Ein Fischer aus der nordöstlichen Provinz Buriram berichtet per Video, Wasser und Nahrung gingen zur Neige. 18 der Besatzungsmitglieder sollen aus dem Bezirk Lahan Sai in Buriram stammen und wurden von einem Makler als Fischer nach Somalia gelockt. Seit fünf Monaten hätten sie keinen Lohn erhalten, jetzt seien die 50 Thais und zehn weitere Männer anderer Länder auf ihren Schiffen im Meer vor Somalia gestrandet. Die Crews sind verzweifelt und hoffen auf Hilfe staatlicher Behörden. Thanavuth Srikimkaew, Bürgermeister des Dorfes Samrong Mai in der Provinz Buriram, hat die Familien einiger Besatzungsmitglieder besucht, um weitere Informationen über die Fischer zu erhalten. Nareerat Noomnuansri, Mutter eines der verzweifelten Thais, sagte, ihr 26-jähriger Sohn Sitthichai sei noch nie im Ausland gewesen. Er habe sich entschlossen, den Job auf dem Schiff anzunehmen, um die Familie zu unterstützen. Ein Makler habe gute Löhne zugesagt. Die Mutter befürchtet, dass ihr Sohn und die anderen Fischer von somalischen Piraten gefangen genommen werden könnten.