RAYONG: Die Zahl der Covid-19-Fälle in der Provinz Rayong ist um 49 gestiegen. Damit hat sich die Gesamtzahl der Infektionen, die mit einer illegalen Spielhölle in der östlichen Provinz in Verbindung stehen, auf 85 erhöht.

Laut dem stellvertretenden Gesundheitsminister Sathit Pitutecha rechtfertigt der starke Anstieg eine maximale Kontrolle der Pandemie in Rayong und schnelle Tests. Er forderte Risikopersonen auf, sich an einer temporären Teststelle auf dem Markt Noen Urai in der Stadt kostenlos auf Covid testen zu lassen. Gouverneur Charnna Iamsaeng geht davon aus, dass die Gesamtzahl der Covid-Fälle, die mit dem Spielkasino in Verbindung gebracht werden, weiter steigen wird. Daher würde ein weiteres Feldlazarett eingerichtet werden. Rayong sei nicht abgeriegelt und gesunde Menschen könnten wie gewohnt in die Provinz reisen.

Dr. Soonthorn Rianphumikarakit, der Leiter des Gesundheitsamtes von Rayong, betonte, die Krankenhäuser in Rayong, Klaeng und Chalerm Phrakiat Map Ta Phut hätten sich darauf eingerichtet, Covid-19-Fälle in der Provinz zu behandeln.