Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.19

THAILAND: Obwohl am vierten Tag der sogenannten sieben gefährlichen Tage zu den Neujahrsferien 48 Menschen auf den Straßen des Landes bei Verkehrsunfällen starben, hat sich grundsätzlich der Trend zu weniger Toten, Verletzten und Zwischenfällen fortgesetzt.

Mit den Zahlen vom Montag (48 Tote, 484 Verletzte, 485 Unfälle) gingen an den vier Tagen gegenüber dem Jahreswechsel 2018/19 die Zahl der Todesopfer um 17,5 Prozent, der Verletzten um 9,4 Prozent und der Zwischenfälle um 9,2 Prozent zurück. Von Freitag bis Montag gab es in Bangkok mit 11 die höchste Zahl an Todesopfern. Die Zahl der Verletzten erreichte in der Provinz Nakhon Pathom westlich von Bangkok den Höchstwert von 66. Die meisten Unfälle ereigneten sich mit 61 in Chiang Mai. 16 von 77 Provinzen des Landes blieben von Verkehrsunfällen verschont.

Am Montag blieb Alkohol am Steuer die häufigste Unfallursache (33,2%), gefolgt von Geschwindigkeitsüberschreitungen (28,7%). An 81,8 Prozent der Unfälle waren Motorräder beteiligt. Von Freitag bis Montag wurden 4.856 Verkehrsteilnehmer wegen Alkohol angeklagt, 63 von ihnen waren Wiederholungstäter.