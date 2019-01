Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.19

Steinmeier fordert Ausbau des schnellen Internets bis aufs Land

BERLIN (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einen Ausbau des schnellen Internets bis in die ländlichen Regionen gefordert.



Zu gleichwertigen Lebensverhältnissen gehöre heute: «Wo immer Menschen leben und arbeiten, brauchen sie schnelles Internet», sagte das Staatsoberhaupt am Mittwoch auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. «Niemand käme bei zu wenigen Menschen in einem Dorf auf die Idee, Elektrizität oder Wasser abzustellen.» Genauso wie Strom und Wasser gehöre heute schnelles Internet zur Grundversorgung. Auch bei der Lizenzvergabe des schnellen Mobilfunkstandards 5G sei darauf zu achten, dass der ländliche Raum nicht abgehängt werde.

Sind die geltenden Feinstaub- und Stickoxid-Grenzwerte unbegründet?

BERLIN (dpa) - Mehr als hundert Lungenspezialisten bezweifeln den gesundheitlichen Nutzen der aktuellen Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide (NOx).



Sie sehen derzeit keine wissenschaftliche Begründung, die die konkret geltenden Werte rechtfertigen würden, wie es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme heißt. So hätten viele Studien, die Gefahren durch Luftverschmutzung zeigen sollen, erhebliche Schwächen. Zudem seien Daten in der Vergangenheit einseitig interpretiert worden. Die Lungenexperten fordern deshalb, dass relevante Untersuchungen neu bewertet werden.

Volkswagen bietet für drei Monate bundesweite Wechselprämie

WOLFSBURG (dpa) - Volkswagen weitet die Wechselrabatte zum Umtausch älterer Diesel auf ganz Deutschland aus - aber nur bis Ende April.



Der Rabatt werde vom 24. Januar an bei der Inzahlungnahme von Euro-4- oder Euro-5-Diesel-Fahrzeugen zusätzlich zum Gebrauchtwagenwert gewährt, teilte der Autokonzern am Mittwoch mit. Bislang sei die Wechselprämie Kunden in besonders belasteten Städten vorbehalten gewesen, um dort für bessere Luft zu sorgen. Auch die VW-Tochter Audi zahlt seine Wechselprämie für ältere Dieselautos in ganz Deutschland.

Außenhandelsverband erwartet 2019 bis zu drei Prozent Exportwachstum

BERLIN (dpa) - Die deutsche Exportwirtschaft ist trotz Brexits und Handelskonflikte verhalten optimistisch für das laufende Jahr.



«Wir ... gehen trotz der hohen Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten Brexits davon aus, dass die deutschen Exporte in diesem Jahr bis zu drei Prozent wachsen können», sagte der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Holger Bingmann, der Zeitung «Die Welt» (Mittwoch). 2020 werde der Export um bis zu 3,5 Prozent wachsen. Selbst ein geordneter Brexit könnte Deutschland 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt kosten.

Dax zurück im Plus - Aussicht auf Entschädigung treibt RWE an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwochnachmittag wieder etwas Zutrauen gefasst.



Der Dax schaffte den Sprung ins Plus und stieg zuletzt um 0,24 Prozent auf 11.116,73 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte mit 0,71 Prozent auf 23 487,09 Punkte stärker zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,4 Prozent vor.