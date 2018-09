PATHUM THANI: Ein vermutlich unter Alkoholeinfluss stehender Busfahrer wurde von der Polizei festgenommen, nachdem er am Samstag auf der Pathum Thani Road im Bezirk Klong Luang die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und einen schweren Unfall verursachte.

Der Bus des Unternehmens Piyasuwan 29 Co. überschlug sich gegen 6 Uhr morgens und 31 von 50 Insassen, allesamt Arbeiter einer Fabrik im Bezirk Klong Luang, trugen Verletzungen davon. Sie berichteten den Beamten, dass der Mann das Fahrzeug in starken Schlangenlinien lenkte. Ihrer Forderung anzuhalten, schenkte er keiner Beachtung. Der Bus kam erst zum Stehen, als er mit einer Verkehrsinsel an einem U-Turn kollidierte und sich überschlug.