BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration meldete am Freitag 31 weitere Todesfälle und 2.631 neue Infizierte. Darunter waren 189 Fälle in Gefängnissen.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres erhöhte sich auf 171.979 und die der Toten auf 1.177. Seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April gab es in Thailand 1.083 Todesfälle und 143.116 Infektionen. Bangkok führt erneut die Liste der neuen Fälle mit 824 Infektionen an, gefolgt von 460 in Pathum Thai, 202 in Samut Prakan, 198 in Phetchaburi und 153 in Nonthaburi.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Freitagmorgen einen weiteren Todesfall und 101 neue Covid-19-Fälle, der höchste Tageswert seit zwei Wochen. Die Gesundheitsbehörden fanden zwei neue Cluster: eine Party mit zehn Infektionen und 49 Fälle in der Eisfabrik Suksawat Pansadet in Sri Racha. Von den neuen Infizierten entfallen 60 auf Sri Racha, 12 auf die Stadt Chonburi, 11 auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya, 10 auf Ban Bueng, jeweils 2 auf Phanat Nikhom und Pan Thong sowie 1 auf Nong Yai. Drei Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb der Provinz Chonburi. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April beträgt jetzt 4.892 und die der Todesfälle 29.

Binnen 24 Stunden erhielten 24.786 Menschen ihre erste Covid-19-Impfung und 31.233 ihre zweite Impfung, womit die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfstoffe auf 3.961.589 gestiegen ist.