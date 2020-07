Von: Redaktion DER FARANG | 28.07.20

PHANG-NGA: Mindestens 3.000 Jahre alte Malereien wurden jetzt in einer Höhle des Nationalparks Ao Phang-nga entdeckt.

Sarayuth Tanthien, der Leiter des Nationalparks, stieß auf diese alten Malereien, als er mit Parkbeamten die Höhle Petch Pakarang auf der Insel Koh Talu im Bezirk Takua Thung untersuchte. Diese Malereien entsprechen anderen Malereien, die in der Bucht von Phang-nga und in nahegelegenen Gebieten gefunden wurden. Sarayuth fügte hinzu, dass bislang an vier Orte im Nationalpark alte Gemälde entdeckt wurden: Khao Phra At Thao, Khao Nak, Khao Raya und Khao Khien. „Wir gehen davon aus, dass diese Gemälde von alten Seefahrern stammen, die vor dem Monsun in der Höhle Schutz suchten", sagte der Nationalparksleiter. Nach Angaben des Fine Arts Department seien diese Zeichnungen vor nicht weniger als 3.000 Jahren entstanden.