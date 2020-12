BANGKOK: Personen, die 28 Orte in zehn Provinzen aufgesucht haben, werden dringend aufgefordert, sich auf hohe Körpertemperatur bzw. das Covid-19-Virus untersuchen zu lassen.

Dr. Nattapol Pruatphongphan vom Bangkok Hospital Phitsanulok hat Informationen über den laufenden Ausbruch in verschiedenen Gebieten gesammelt. Die Orte mit hohem Risiko sind:

Samut Sakhon: Der zentrale Garnelenmarkt, der Mahachai Nachtmarkt Ton Son, der Mae Puang Markt, der Talay Thai Markt, der Mahachai Villa Flohmarkt, der Krok Krak Markt, der Kheha Nadi Markt, Mahachai Niwet und Baan Ua-athon Tha Chin.

Samut Prakan: Pak Nam Seafood Markt und ein Geschäft für Meeresfrüchte im Bezirk Muang.

Nakhon Pathom: Tha Sao Flohmarkt und der Bezirk Nakhon Chai Si.

Bangkok: Nuanchan Markt im Bezirk Bueng Kum und das Wohngebiet nahe der Prachachuen Road im Bezirk Bang Sue.

Pathum Thani: Wat Sa Bua Flohmarkt im Bezirk Thanyaburi und ein Flohmarkt im Bezirk Nong Sua.

Ayutthaya: Markt im Dorf Bang Si Thong und ein Motorradtaxi-Halt in der Nähe der Brücke Chiang Rak Noi im Bezirk Bang Pa-in.

Saraburi: Ein Hot-Pot-Restaurant im Bezirk Nong Khae und ein Markt im Bezirk Muang.

Suphanburi: Märkte für Seafood im Bezirk Song Phi Nong und Bang Pla Ma.

Uttaradit: Drei Märkte im Bezirk Muang.

Chiang Mai: Ein Salon im Bezirk Mae Ai und der Bus Bangkok-Ban Tha Ton.

Die Covid-19-Fälle in der Provinz Samut Sakon überstiegen am Dienstagmorgen die Zahl 1.000, seit die erste Infektion am Donnerstag bestätigt wurde. Die 242 neuen Fälle wurden unter den 1.063 Menschen gefunden, die von den lokalen Gesundheitsdiensten auf das Coronavirus getestet wurden. Insgesamt wurden bisher 6.156 Menschen getestet.

Fast alle neuen Patienten sind Wanderarbeiter in der Seafood-Industrie in Samut Sakhon, etwa 34 Kilometer südwestlich von Bangkok. Die meisten ausländischen Arbeiter kommen aus dem benachbarten Myanmar. Allen Wanderarbeitern ist es verboten, die Provinz Samut Sakhon zu verlassen oder zu betreten, und die Wohnheime, in denen die Arbeiter leben, werden von Sicherheitsbeamten abgeriegelt. Die Wanderarbeiter werden während der 14-tägigen Quarantäne von den Behörden mit Nahrung und Wasser versorgt.