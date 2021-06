22-jähriger Student von Kommilitonen zu Tode geprügelt

NAKHON RATCHASIMA: Eine Gruppe Studenten der Rajamangala University of Technology Tawan-ok soll einen 22-jährigen Ingenieurstudenten zu Tode geprügelt haben. Die Polizei hat beim Strafgerichtshof Haftbefehle für 12 beteiligte junge Männer beantragt.

Am 27. Mai zeigen die Aufnahmen einer Überwachungskamera, wie der 22-jährige Student gegen 20 Uhr mit einer Gruppe von Freunden ein Gebäude auf dem Uthenthawai-Campus der Universität betritt. Eine Stunde später wird er aus dem Gebäude getragen und scheint verletzt zu sein. Der Student wurde in das Krankenhaus Hua Chiew gebracht und später in das Hospital Maharat Nakhon Ratchasima verlegt. Der junge Mann stirbt am 5. Juni, nach Angaben der Ärzte an einer Lungenembolie.

Ältere Studenten an der Universität hatten offenbar ein Treffen mit dem Studenten des zweiten Studienjahres einberufen, um über Schikanen gegenüber Studenten des ersten Jahres zu sprechen. Die Polizei sagt, die älteren Studenten hätten ihn zur Strafe getreten. Die 12 Studenten werden von der Universität verwiesen.

Die 57 Jahre alte Mutter des Verstorbenen sagte gegenüber Reportern: „Ich möchte, dass die Polizei den Fall sofort untersucht und meinem Sohn Gerechtigkeit widerfahren lässt. Alles kann verziehen werden, wenn die älteren Studenten ihre Schuld zugeben."