Der Polizei in Pattaya gelang es, kristallines Methamphetamin im Straßenverkaufswert von 150 Millionen Baht aus dem Verkehr zu ziehen. Foto: Siam Chon News

PATTAYA: An einer versteckten Lagerhalle in Nong Pla Lai hat die Polizei am Wochenende über 200 Kilogramm Crystal Meth oder „Ice" gefunden.

Die Drogen haben einen Straßenverkaufswert von rund 150 Millionen Baht. Sie waren in versiegelten schwarzen Säcken an sechs Spots rund um die Lagerhalle versteckt worden. Eine Streife der Polizei hatte zwei Meter von der Straße im Unterholz einen der Säcke entdeckt und orderte Verstärkung an. Eine Team von Beamten der Spurensicherung und lokaler Einsatzkräfte durchsuchte daraufhin das Gebiet und stieß auf insgesamt 200 Kilogramm kristallines Methamphetamin.