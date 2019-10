BANGKOK: Bangkok bereitet sich auf ein geschichtsträchtiges Ereignis vor: Die königliche Barkenprozession am Donnerstag, 24. Oktober. Das beeindruckende Spektakel erfolgt zu Ehren Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn. Hunderttausende Schaulus­tige werden sich an diesem Tag am Chao-Phraya-Ufer einfinden und Millionen Menschen im ganzen Land vor dem Fernsehschirm sitzen, um zu verfolgen, wie der Monarch um 16 Uhr die königliche Barke Suphannahongse besteigt.

Mit der königlichen Barkenprozession auf dem Chao-Phraya-Fluss zu Ehren von Seiner Majes­tät Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Rama X) am Donnerstag, 24. Oktober steht Bangkok ein geschichtsträchtiges Ereignis bevor, das weltweit einzigartig ist.

Die königliche Barkenprozession findet nur zu bedeutsamen kulturellen und religiösen Anlässen statt. Seit 1946 während der Regierungszeit des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) wurde sie nur 15 Mal ausgerichtet, so zum Beispiel anläss­lich der 200-Jahr-Feier des Bestehens der Chakri-Dynastie (1982), zum 60. Geburtstag des Herrschers (1987) und zu seinem 60. Thronjubiläum im Jahr 2006. Die letzte königliche Barkenprozession fand am 9. November 2012 zum 70. Thronjubiläum von Rama IX. statt.

Die königliche Barkenprozession ist ein bedeutendes Ereignis, das seinen Ursprung in der Sukhothai-Periode hat. Foto: epa/Pongmanat Tasiri

Die anstehende Prozession ist der feierliche Höhepunkt der Veranstaltungsreihe zu Ehren der Krönung von Rama X. Seine Majestät wird einen 4,2 Kilometer langen Abschnitt des Chao-Phraya-Flusses hi­nunterfahren, um den Mönchen im Wat Arun („Tempel der Morgenröte“) anlässlich der Kathin-Zeremonie neue Roben und Speisen zu überreichen. Die Bootsprozession wird deshalb auf Thailändisch „Tawt Kathin Luang“ genannt. Sie startet um 16 Uhr am Wasukri-Pier und endet ca. 50 Minuten später am Wat Arun. Sie besteht aus 52 Booten, angeordnet in einer historischen Kampfformation. Insgesamt werden 2.200 Soldaten der Königlich Thailändischen Marine als Ruderer im Einsatz sein. Sie rudern in einem Rhythmus, der auf Trommeln geschlagen wird.

Im Zentrum der Bootsformation stehen die vier bedeutends­ten Barken Suphannahongse, Narai Song Suban, Anantanagaraj und Anekchatbhuchongse. Sie werden umgeben von acht weiteren Barken mit prächtigen Galionsfiguren aus der thailändischen Mytholgie sowie 40 kleineren Booten.

Wichtige Hinweise zum Ablauf

• Die königliche Barkenzeremonie darf nicht von Balkonen von Hotels oder Condominium-Gebäuden verfolgt werden, sondern ausschließlich nur vom Flussufer aus.

• Erste Generalprobe am Donnerstag, 17. Oktober.

• Zweite Generalprobe am Montag, 21. Oktober.

• Königliche Barkenprozession am Donnerstag, 24. Oktober.

• Während beider Proben und am Tag der Veranstaltung werden der Fluss und alle Brücken vier Stunden im Voraus für den Verkehr gesperrt. Motorisierte werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Park & Ride mit 40.000 Parkplätzen

Die Regierung hält fast 40.000 Parkplätze für Besucher bereit, die mit dem Auto anreisen, um die königliche Barkenprozession zu verfolgen. Autofahrer werden aufgefordert, das Park & Ride-System zu nutzen: Sie können ihr Fahrzeug auf den zur Verfügung gestellten Parkflächen abstellen und bequem in die öffentlichen Nahverkehrsmittel wie Skytrain (BTS) und Metro (MRT) umsteigen. Parkplätze für insgesamt 8.550 Fahrzeuge stehen an der MRT-Station Lat Phrao, auf dem Gelände der Generalstaatsanwaltschaft, des Strafgerichts in der Ratchadaphisek Road und des Hauptquartiers der Siam Commercial Bank bereit. Weitere Parkflächen für insgesamt 30.450 Fahrzeuge befinden sich am Impact-Messezentrum in Muang Thong Thani, am Regierungssitz in der Chaeng Watthana Road, am Sportstadion Thupatemee, vor den Ikea-Filialen in Bang Na und Bang Yai, am Bitec-Messezentrum in Bang Na, an den Einkaufszentren Central Plaza Rama 2 und Central Westgate sowie an der MRT-Station Tha-it der Purple Line. Zwischen den Parkplätzen und den Bahnstationen werden kostenlose Shuttlebusse der Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) verkehren.