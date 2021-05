BANGKOK: Thailand meldete am Donnerstag 18 Covid-19-Tote und 1.911 neue Infektionen in den letzten 24 Stunden. Dadurch erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf 336 und der Infizierten auf 76.811. In der dritten Viruswelle, die zu Beginn des letzten Monats begann, gab es 47.948 Fälle.

Laut Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, wurden sechs Tote aus Bangkok, drei aus der Provinz Samut Prakan, je zwei aus Nonthaburi, Chiang Mai und Samut Sakhon und je einer aus Pathum Thani, Yala und Singburi gemeldet. Dreizehn waren Frauen und fünf waren Männer im Alter zwischen 45 und 100 Jahre. Sie litten an Bluthochdruck, Diabetes, Herzkrankheiten, hohen Cholesterinspiegel, Fettleibigkeit, Lungenkrankheiten, Schilddrüsenerkrankungen, vorangegangenen Schlaganfällen, Nierenerkrankungen oder Krebs.

In Bangkok gab es 739 neue Fälle, in Nonthaburi 273, in Samut Prakan 143, in Chonburi 76, in Samut Sakhon 65, in Surat Thani 53, in Nakhon Pathom 47, in Ayutthaya und Chachoengsao je 35 und in Pathum Thani und Nakhon Si Thammarat je 31. „Die Situation in Bangkok ist immer noch besorgniserregend, und die meisten neuen Fälle wurden dort in den Ballungsgebieten gefunden", betonte Dr. Taweesilp. Von den insgesamt 76.811 Patienten haben sich 46.795 (60,9%) erholt. 29.680 werden in Krankenhäusern behandelt. 1.073 sind in kritischem Zustand und 356 abhängig von Beatmungsgeräten.

Von der 76 neuen Fällen in der Provinz Chonburi entfallen auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 25, auf die Stadt Chonburi 19, auf Sri Racha 12, auf Pan Thong 9, auf Sattahip und Ko Chan jeweils 3 und auf Phanat Nikhom 2. Drei Patienten leben in einer anderen Provinz.