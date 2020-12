THAILAND: Ein sieben Monate altes Mädchen in der zentralen Provinz Suphan Buri ist der jüngste Covid-19-Fall seit Beginn des neuen Ausbruchs, der in Samut Sakhon begann und sich inzwischen auf 17 weitere Provinzen ausgebreitet hat.

Laut dem Gouverneur der Provinz Suphan Buri, Natthapat Suwanprateep, gibt es nun sieben Covid-19 Fälle in der Provinz. Die Mutter des kleinen Mädchens war im Bezirk Song Phi Nong, wo zuvor eine 35-jährige Frau infiziert worden war.

In der Provinz Samut Songkhram, die an Samut Sakhon angrenzt, hat die Provinzverwaltung einen Lockdown bis zum 4. Januar angeordnet, nachdem sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Bei zwei weiteren Fällen stehen die Testergebnisse noch aus. Alle sechs bestätigten Fälle stehen im Zusammenhang mit Samut Sakhon, das zur Zeit Thailands Hot Spot für den Virusausbruch ist und wo sich mehr als 200.000 Wanderarbeiter aus Myanmar aufhalten. Eine 27 Jahre alte Frau besuchte das Einkaufszentrum Bang Kapi in Bangkok, dann wurde sie positiv auf das Virus getestet. Samut Songkhram hat alle Schulen, einschließlich Kindergärten, Kinos, Einkaufszentren (außer Supermärkte), Drogerien und Lebensmittelmärkte bis zum 4. Januar geschlossen.

In Bangkoks Nachbarprovinz Nonthaburi meldete das Informationszentrum am späten Dienstagabend drei neue Fälle, darunter einen thailändischen Mann, eine thailändische Frau und einen myanmarischen Wanderarbeiter.

Die nordöstliche Provinz Khon Kaen verzeichnete am Dienstag ihren ersten Fall, eine 24-jährige Thai, die seit dem 30. November in einer Seafoodfabrik in Samut Sakhon arbeitete. Sie erkrankte am 17. Dezember und reiste am folgenden Tag nach Bangkok, um bei ihrer Schwester in der Gegend von Ramkhamhaeng zu wohnen, bevor sie am 21. Dezember mit einem öffentlichen Bus nach Khon Kaen zurückkehrte. Bisher haben sich 257 Personen in Khon Kaen, die nach Samut Sakhon gereist waren, bei den Gesundheitsbehörden für Abstrichuntersuchungen gemeldet.

Seit der erste Fall des neuerlichen Ausbruchs, eine 67-jähriger Verkäuferin auf dem zentralen Seafood-Markt in Samut Sakhon, am 17. Dezember bestätigt wurde, hat sich die Ansteckung auf 17 andere Provinzen ausgebreitet und 1.145 Menschen infiziert, so die Information des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Dienstag um 18 Uhr.

Die Provinzen sind: Bangkok, Chachoengsao, Nakhon Pathom, Kamphaeng Phet, Tak, Prachinburi, Ayutthaya, Samut Prakan, Saraburi, Phetchabun, Krabi, Khon Kaen, Nakhon Ratchasima, Nonthaburi, Pathum Thani, Phuket, Suphan Buri