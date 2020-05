BANGKOK: Das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat am Montag 18 neue Covid-19-Infektionen gemeldet. Alle sind Ausländer, illegal nach Thailand eingereiste Migranten.

Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten auf 2,987. Es wurden keine weiteren Todesfälle verzeichnet, so dass deren Zahl bei 54 liegt. 2.470 Patienten haben sich inzwischen erholt, 193 werden in Krankenhäusern behandelt.

Der Infektionsbericht vom Montag markiert einen deutlichen Anstieg gegenüber den drei Fällen am Sonntag. Die Rückkehr zu zweistelligen Zahlen war ausschließlich auf Migranten zurückzuführen. Ein Mann und 17 Frauen befinden sich in der Haftanstalt der Immigration in Songkhla.

Die Songkhla-Fälle könnten aber auf der Liste gestrichen werden. Die ersten Testergebnisse in den Labors waren positiv, aber die zweiten Tests waren negativ. Laut dem CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin hat das Gesundheitsministerium beschlossen, die Proben zur Überprüfung an die Hauptlabors in Bangkok zu schicken. Die Ergebnisse werden in wenigen Tagen erwartet.