BANGKOK: Thailand meldete am Sonntag 2.101 neue Coronavirus-Infizierte und 17 weitere Todesfälle. Mit den neuen Fällen stieg die Gesamtzahl der Infektionen auf 83.375 und die Zahl der Toten auf 399 seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr.

Von den Todesfällen, acht Männer und neun Frauen, waren acht in Bangkok, drei in Samut Prakan und je einer in den Provinzen Pathum Thani, Samut Sakhon, Surat Thani, Songkhla, Phrae und Chainat. Das Alter der Verstorbenen reichte von 34 bis 99. Alle litten an chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes oder Fettleibigkeit. Einer der Verstorbenen war ein Zahnarzt aus dem Ausland, der an einem Herzinfarkt und einer Lungenentzündung erkrankte.

Bangkok führte erneut die Liste der meisten Fälle mit 980 an, gefolgt von 221 in Nonthaburi und 108 in Samut Prakan. Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des Centre for Covid-19 Situation Administration CCSA, sagte auf einer Pressekonferenz, dass seit Januar mehr als 15.000 Menschen, die die Grenzen überquerten, festgenommen wurden. Die meisten von ihnen kamen aus Myanmar.

Das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi bestätigte am Sonntagmorgen 96 weitere Infektionen. Davon entfielen auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 41, auf Sri Racha 25, auf die Stadt Chonburi 13, auf Ban Bueng 11 und auf Sattahip 1. Damit stieg die Gesamtzahl der Fälle seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle auf 3.298.

10.963 weitere Menschen haben ihre erste Covid-19-Impfung erhalten und 2.269 ihre zweite. Damit hat sich die Gesamtzahl der in Thailand verabreichten Covid-19-Impfdosen auf 1.743.720 erhöht.