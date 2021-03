17 Pakete mit Meth am Strand von Koh Mak gefunden

TRAT: Behörden haben Einheimische davor gewarnt, Pakete mit der Droge Methamphetamin einzusammeln und aufzubewahren, die am Strand von Koh Mak in der östlichen Provinz Trat angespült wurden.

Nach Angaben der Polizeistation Koh Kood wurden 17 Pakete mit jeweils einem Kilo Meth am Sonntag verstreut am Daeng-Strand von Koh Mak von Wanderarbeitern gefunden. „Wir vermuten, dass sie zu der gleichen Menge Drogen gehören könnten, die im Januar am Strand von Koh Samui angeschwemmt wurden", berichtete Oberst Wichian Yantarat, stellvertretender Polizeichef von Trat. Am 27. Januar waren 17 Beutel mit Methamphetamin an einem Strand im Unterbezirk Taling Ngam gefunden worden.

Koh Mak ist eine der 66 Inseln von Trat im Golf von Thailand, die 35 km vom Festland entfernt liegt und eine 27 km lange Küstenlinie hat.