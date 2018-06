16 Menschen starben an Dengue-Fieber

Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.18

Das Dengue-Fieber gilt weltweit als die häufigste durch Moskitos übertragene Viruserkrankung. Foto: The Nation

THAILAND: In diesem Jahr hat es landesweit bereits 11.704 Dengue-Fieber-Fälle mit 16 Toten gegeben.

Besonders grassiert das Dengue-Fieber in fünf nordöstlichen Provinzen. Dort melden die Gesundheitsdienste aktuell 551 Erkrankungen. Zwei Jungen und ein Mädchen starben in Ubon Ratchathani an den Folgen des Dengue-Fiebers, davon zwei im Mai, berichtet Dr. Danai Chiarakul, Direktor des Disease Control Office. Die Kinder waren 10 bis 14 Jahre alt. Das Dengue-Fieber ist eine Virus-Erkrankung, die durch die Tiger-Mücken (Aedes), übertragen wird. Das Dengue-Fieber gilt mit mehr als 100 Millionen Fällen weltweit als die häufigste durch Moskitos übertragene Viruserkrankung und zählt zu den häufig importierten viralen Infektionen auch bei deutschen Reiserückkehrern.