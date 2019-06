Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.19

Foto: The Nation

PATTAYA: Bei Razzien in zwei Pubs hat die Polizei über 150 Gäste wegen Drogenkonsums festgenommen.

Die Pubs „Brazil“ und „90's Bar Pattaya“ hatten bei den Einsätzen zwischen 3 und 4 Uhr morgens noch geöffnet. Beamte durchsuchten die Frauen und Männer und stellten im „Brazil“ eine 9-mm-Pistole mit 16 Schuss Munition, ein Messer und 62 Päckchen Ketamin, Ecstasy und Crystal Meth (Ice) sicher. 94 Männer und 48 Frauen wurden positiv auf Drogenkonsum getestet. Vier Gäste waren jünger als 20 Jahre und 48 konnten keinen Personalausweis vorweisen. Der 41-jährige Manager wurde verhaftet und beschuldigt, das Pub ohne Lizenz betrieben zu haben, alkoholische Getränke nach der gesetzlichen Öffnungszeiten verkauft und alkoholische Getränke an Personen unter 20 Jahren verkauft zu haben. 13 Gäste wurden in der „90's Bar Pattaya“ wegen Drogenkonsum festgesetzt, darunter waren vier Frauen. Ein Gast war unter 20 Jahre alt. Auch in diesem Unterhaltungsbetrieb wurde der Manager wegen der üblichen Beschuldigungen festgenommen.