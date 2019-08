Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.19

BANGKOK: Laut der Polizei haben 15 Männer am vergangenen Freitagmorgen die Bombenanschläge verursacht.

Drei Verdächtige wurden inzwischen festgenommen, nach weiteren 12 wird gefahndet. Wie die „Nation“ weiter berichtet, sollen die Attentäter in Teams und alleine die Anschläge verursacht haben. Die Attentate vor dem Regierungsgebäude Chaeng Watthana und vor dem Büro des Verteidigungsstaatssekretärs in Sri Samarn sollen vor ein und derselben vierköpfigen Gruppe verursacht worden sein. Zwei Männer legten die Bomben vor dem Regierungskomplex, während es vor dem Büro nur einer war. Der vierte Verdächtige reichte die selbstgebastelten Sprengsätze an seine Mittäter weiter. Die Männer hatten in einem gemieteten Haus an der Soi Phaholyothin 107 im Stadtteil Thanya Burit von Pathum Thani gewohnt. Die Polizei hat bisher drei Taxifahrer verhört, die die Männer zu den Bombenstandorten brachten und das Team an einem der beiden Standorte abholten.



Die zwei Verdächtigen, die in einem Bus in Chumphon festgenommen wurden, sitzen in der Polizeischule der Provinzpolizei 9 in Haft. Beiden wird vorgeworfen, vor dem Hauptquartier der Royal Thai Police Bomben gelegt zu haben, aber die Bomben wurden rechtzeitig entdeckt. Die Männer hatten mehrmals am Kontrollpunkt Sungai Kolok die Grenze nach Malaysia und zurück nach Thailand überschritten.