Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.19

PHATTALUNG: Ein Strafgericht verurteilte am Donnerstag einen ehemaligen Polizisten zu insgesamt 143 Jahren und vier Monaten Gefängnis, weil er einen elfjährigen Jungen über einen Zeitraum von einem Jahr mehrfach vergewaltigt hatte.

Er wurde gefasst und angeklagt, nachdem bei Polizeirazzien in Australien Fotos von dem Mann entdeckt wurden, auf denen er den Jungen sexuell missbrauchte. Laut der Staatsanwaltschaft hatte der 51-Jährige den Jungen von November 2016 bis Oktober 2017 wiederholt vergewaltigt. Weil er sich schuldig bekannte, halbierte das Gericht die Strafe auf 71 Jahre und acht Monate und setzte das Strafmaß schließlich auf die gesetzlich zulässige Höchstdauer von 50 Jahren herab. Seine Verhaftung im vergangenen Jahr folgte einer sechsmonatigen Untersuchung durch das Department of Special Investigation und die Crime Suppression Division. Die Behörden in Australien hatten den Mann nur als Polizisten im Süden Thailands mit dem Spitznamen Jaa Mee identifiziert.