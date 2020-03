Foto: The Nation

BANGKOK: Rund 14 Millionen Thais hatten sich bis Sonntagmittag für die von der Regierung zugesagten finanziellen Zuwendungen zum Lebensunterhalt angemeldet. Das Finanzministerium hatte mit nur drei Millionen Menschen gerechnet.

Das Ministerium hat jedem arbeitslosen Arbeitnehmer, Freiberufler und nicht fest angestellten Beschäftigten drei Monate lang jeden Monat 5.000 Baht zugesichert. Der Generaldirektor des Fiscal Policy Office, Lavaron Sangsnit, sagte am Sonntag, dass die Zahl der registrierten Personen um 11.30 Uhr 14 Millionen erreicht habe. Die Registrierung auf www. เรา ไม่ ทิ้ง กัน.com wurde am Samstagabend eröffnet, aber die Website stürzte kurz darauf aufgrund des großen Andrangs ab. Die Website bleibt für die Registrierung weiter geöffnet, so dass Thais sich nicht beeilen müssen. Lavaron versicherte, dass jeder, der von der Covid-19-Pandemie und der Schließung von Unternehmen und Geschäften betroffen ist, Bargeld erhalten wird. Das System wird berechtigte Personen innerhalb von sieben Tagen überprüfen.