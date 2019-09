SAMUT PRAKAN: 13 Studenten eines technischen Colleges starben, als ihr überladener Pick-up von der Fahrbahn abkam, gegen zwei Masten prallte und umkippte.

12 auf der Ladefläche sitzende junge Menschen wurden auf die Fahrbahn geschleudert und tödlich verletzt. Fünf weitere Studenten und der Fahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb ein Student wenig später.

Die jungen Männer besuchten ein College in der Provinz Sisaket und hatten an einer Ausbildung in einer Werkstatt in Samut Prakan teilgenommen. Zum Abschluss der Berufsausbildung fand in einer Garage ein Fest statt. Die Feier dauerte bis spät in die Nacht, den Studenten wurde Alkohol serviert. Später besuchten sie auf dem Heimweg noch eine Show an der Soi King Kaew 2, heißt es in der „Bangkok Post“.

Dort geschah der Unfall gegen 1 Uhr. Zeugen berichteten, der Pick-up sei mit hohem Tempo aus der Soi King Kaew 2 auf die King Kaew Road eingebogen, plötzlich von der Fahrbahn auf den Gehweg abgekommen und mit voller Wucht gegen zwei Masten geprallt.