Eine 13-jährige Thailänderin wurde für Sex an einen Ausländer vermittelt, die 20-jährige Zuhälterin festgenommen. Foto: The Nation

PATTAYA: In einem Restaurant in Nongprue hat die Polizei am frühen Mittwoch eine 20-jährige Frau festgenommen, die ein 13 Jahre altes Mädchen einem Japaner für Sex vermittelt hatte.

Verhaftet wurde ebenso der 71 Jahre alte Ausländer in seinem Apartment am Jomtien-Strand. Die Polizei hatte einen Hinweis erhalten, dass der Japaner Sex mit Minderjährigen hätte. In dem Condominium fanden die Beamten Sex-Spielzeug und in der Decke befestigt eine Kamera, mit der der Mann Sex mit Mädchen filmte.