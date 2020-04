Written by: Redaktion DER FARANG

Foto: The Thaiger

PATTAYA: Im Momento Beach Resort hat die Polizei am Samstag eine Poolparty aufgelöst und 13 Ausländer festgenommen.

Mit ihrem Treffen hatten die Ausländer gegen die Notstandsverordnung verstoßen. Danach sind Versammlungen und Feiern in der Öffentlichkeit verboten, um die Ausbreitung von Covid-10 einzudämmen. Das Momento Beach Resort ist nach einem Bericht von „The Pattaya News“ für seine Poolpartys unter Ausländern weithin bekannt. Laut der Polizei wurde bei der Party Alkohol ausgeschenkt, auch das ist derzeit in der Öffentlichkeit untersagt. Die verhafteten Ausländer wurden zur Polizeistation gebracht. Sie können zu einer Haftstrafe und/oder zu einem hohen Bußgeld verurteilt werden. Das Management und der Eigentürmer des Hotels sollen sich ebenfalls verantworten.